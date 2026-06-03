ガシャポンから6月下旬、サンリオキャラクターズの可愛いキーリングハンガーが登場。ポップでカラフルなラインアップで、SNSで早くも話題となっています。

こちらが、ガシャポンの新商品「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」です。どれもとっても可愛いですよね。粘着シール付きで、スマホケースに貼れば、大好きなキャラクターといつも一緒。また、マスコットなどが付けられる金具付きで、自由にカスタムできちゃうんです。

ラインアップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ウサハナ」「ハンギョドン」「ポチャッコ」の全8種。ポムポムプリンはプリン、シナモロールは雲など、それぞれ大好きなものの上にちょこんとお座りしている姿がとってもキュート。どれが出ても当たりのラインアップになっています。

SNSで紹介されると、「これかわいすぎやぁん」「やばいこれめっちゃ欲しい」「ポチャッコのほちぃ!」「ガー！！！！！これ絶対マイメロ当てたい」「ほんまに300円でいいんか」と話題に。かわいい上に、1回300円とリーズナブルな価格なのも嬉しいですよね。

サンリオキャラクターズが、スマホ時間をより楽しくしてくれるキーリングハンガー。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。