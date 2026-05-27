今年30周年を迎えた「ポムポムプリン」。これを記念して、思わず二度見してしまうほどゴージャスな純金プリンのペンダントが登場。圧倒的な存在感を放っています!

プレミコから #ポムポムプリン30周年 をお祝いするゴージャスなペンダントが登場☆

純金製のプリンが、ダイヤモンドきらめく王冠をかぶっているよ♡

24金のピュアな輝きが胸元を美しく彩る、特別なジュエリーをぜひチェックしてみてね!



(@sanrio_newsより引用)

「ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント」

眩しい、眩しすぎる! なんとゴージャスな純金プリン。いつものプリンカラーのむっちりボディが、すべて金ピカの24金に。また、手には30周年を記念した「30」の数字。頭の上には、トレードマークのベレー帽の代わりに、ダイヤモンド(約0.01ct)がきらめく純金の王冠がのっています。すごいですね。

しかし、ゴージャスな姿になっても、お尻のしるしはしっかり健在。むっちりボディはやさしい印象の艶消し仕上げになっていて、かわいい表情もそのまま。プリンの魅力は変わらない、癒しの純金ペンダントとなっています。

さて、純金ということで、気になるのはお値段です。ちなみに、ペンダントトップのサイズは縦16.5×横10.3×厚さ9.2mm。最高品位の純金「999」を1.6g使用しているのだとか。チェーン(45cm)は純金仕上げのスターリング・シルバーです。そんな「ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント」の価格は……

27万4,780円です!

さすが純金。価格も思わず二度見しちゃう数字です! SNSで紹介されると、「え!可愛い!!欲しい!!」「かわいいww何グラムなんだろうww」「28万円!クゥーーーー」「誰か買って! 買ってくれたら怖いけど笑」「夫へ 結婚20周年にプレゼント してくれないかな」と話題に。推しへの愛と、お値段という現実との間で、みなさんだいぶ揺れちゃってますね(笑)。

胸元でやさしく輝くプリン。頑張っている自分へのご褒美に、大切な人への贈り物に、お迎えしてみてはいかがでしょうか。