どんな被り物をしても似合っちゃうキティちゃんですが、今度の被り物は史上最強かも⁉

《📢ガチャ®情報解禁 》

╭━━━━━━━━━━╮

歯になっちゃった!

╰━━━━v━━━━━╯

🦷

サンリオキャラクターズ

みんなでなっちゃお! -歯-

📅2025年11月発売予定

歯茎の台座付きで飾れます✨

(@Play_Gachaより引用)

真っ白な「歯」にすっぽりと収まるキティちゃん、可愛すぎませんか⁉ 歯の窓からのぞく顔といい、コロンとしたボディに短い足のように見えるフォルムもたまりません!!

タカラトミーアーツの11月のガチャに登場する「サンリオキャラクターズ みんなでなっちゃお! -歯-」。「ハローキティ」のほかにも、「マイメロディ」「ポムポムプリン」「バットばつ丸」「あひるのペックル」といったキャラクターがラインアップされているんです。

さらに、レアキャラとして金色に輝く「ハローキティ(ゴールド)」も登場。まさかキティちゃんが金歯になる日が来るとは……(笑)

このニュースに、SNSでは「めちゃめちゃ可愛いじゃん!」「最高かも」「レア欲しい!」「あかん職業柄めちゃほしい」「歯キティじゃないか! 絶対ゲットするね」と話題に。洗面台に飾っておけば、面倒な歯みがきタイムも楽しくなりそう。歯みがき嫌いなお子さんにも有効かもしれませんね。

サイズは全高約35㎜(ハローキティ)。歯茎の形をした台座が付属しているので、手軽にかわいくディスプレイできちゃうのも嬉しいポイント。全部コンプしてきれいに並べちゃいましょう! 11月の発売をお楽しみに!!

(C)2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L660316