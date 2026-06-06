「水耕栽培、やってみたいけどなんだか難しそう……」。そんな人にぴったりな、スターバックスのカップで育てるアイデアが今、SNSで注目を集めています。

「スタバカップでしそ大葉」という動画を投稿したのはInstagramユーザーの「はる｜年間100種類の野菜を育てる3児のママ(@haru_3kids_kosodate_)」さん。

スターバックスのフラペチーノカップを使って、しそ大葉を育てる様子を紹介しています。

まず用意するものはこちらの4点。

・スターバックスのフラペチーノのカップ

・ダイソーのしそ大葉の種

・ダイソーのスポンジ

・水耕栽培用の肥料

最初にスポンジを約3×3cmにカットします。

カットしたスポンジの中央に十字の切り込みを入れて、しそ大葉の種をセット。

続いて、スタバカップの蓋を裏返して本体に取り付け、蓋の中心にスポンジを置き水で湿らせます。

育てていくと、約2週間で小さな葉が育ちます。

撮影の都合で動画にはありませんが、はるさんによると、スポンジの下から根が伸びてきたらひと工夫が必要とのこと。

カップの蓋とカップ全体をアルミホイルで覆い、根っこに日光があたらないようにするそうです。これは根っこへのストレス軽減と、藻の発生を防ぐためなんだとか。

また、水耕栽培は肥料選びも大切なポイントだそうです。水耕栽培用の肥料を使わないと大きく育たないそうで、「微粉ハイポネックス」など、専用のものを使用することが大切だと教えてくれました。

育て初めて1か月後。さらに大きく成長した姿を見ることができます。

水耕栽培は葉の成長だけでなく、根が伸びていく様子まで観察できますね。とても綺麗な根っこです。

順調に育てば1ヶ月ほどで収穫できるとのこと。

さらに収穫後も再び大きく成長するので、何度も収穫が楽しめるんだそうですよ。

はるさんによると、水耕栽培は虫がつきにくく、病気になりにくいほか、お手入れが楽なのも魅力なのだとか。

スタバカップという身近な材料で始められるので、挑戦してみたくなりますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数252万回以上、3万件のいいねを記録(6月2日時点)。「素晴らしいです!」「これをやりたいだけにスタバに行こうか検討中」「凄い! やってみます」「自家栽培できたら毎日使えますね しそはどれだけあっても困らないので挑戦してみます」など、数々のコメントも寄せられました。

はるさんに収穫した大葉の味についてお聞きすると、「水耕栽培で育てたものでも香りがよく、おいしかったです」と話してくれました。

おうちで手軽に始められる「スタバカップでしそ大葉」。ぜひ試してみてはいかがでしょう♪