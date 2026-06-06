まもなくやってくる暑い夏(すでに来ている気もしますが……)。現在SNSでは、手軽に作れる、スポーツの練習後にぴったりで子どもも食べやすい「ひんやり補食」が話題となっています。

Instagramに動画を投稿したのは、スポーツを頑張る子どもの親御さんに向けて情報を発信している「なつ｜スポーツキッズの成長ごはん(@natsu_recipe)」さん。

紹介しているのは暑い日の練習後、「何も食べたくない…」となってしまう子どもたちにおすすめだという「冷凍きゅうり」です。

このレシピはお祭りでも人気がある「きゅうりの一本漬け」を凍らせたもの。きゅうりに豊富な水分やカリウムを摂ることができるので、熱中症対策にも良いのだそう。

凍らせることでシャリシャリとした食感になり、まるで新感覚アイスに。あらかじめ冷やしておいたスープジャーに入れて持ち運べば、ポリポリガリガリ食べられて、やみつきになるようです。

なつさんによると、練習後にこれでクールダウンすることで、その後におにぎりやうどんが進む子もいるのだとか。

これは暑い日にひんやりと美味しそうで、ぜひ試してみたくなりますね♪

そんな冷凍きゅうりの作り方はこちら!

【材料】

きゅうり 3本

【A】白だし 大さじ3

【A】水 大さじ2

【A】︎砂糖 小さじ1

【A】塩(ぬちまーす) 少々

【作り方】

①きゅうりを、ピーラーでしましま模様になるように皮をむく。

②袋にきゅうりと【A】︎を入れて揉み込む。

③割り箸や串を刺してそのまま冷凍する。

④予冷したスープジャーに入れて持ち運べば、シャリシャリ補食「冷凍きゅうり」の完成。

因みに、凍らせると味を感じにくくなるので、少し濃いめがおすすめとのことですよ。

とても簡単なので、忙しい親御さんにも嬉しいレシピ。

スポーツ後だけではなく、夏のお出かけの際にも良さそうですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数128万回以上を記録(6月2日時点)。「子供達に良さそう〜!」「さっぱり美味しそう! 明日暑くなりそうなので持たせたい」「絶対おいしいやん」「スポーツ全くしてないんですけど食べたいです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

暑い日にうれしいこのレシピについて、投稿主のなつさんに詳しい話をお聞きしてみました。

── 作る際に気を付けるポイントやコツを教えていただけますか?

きゅうりは完全に解凍してしまうと食感が変わりやすいため、半解凍くらいで食べるのがおすすめです。

また、投稿では「一本漬け」としてご紹介しているので自宅で食べる際は一本のまま豪快に食べるのがおすすめです。

一方で、スープジャーなどに入れて持ち運ぶ場合は、お使いの容器によっては蓋が閉まりにくいこともあります。

実際にわが家の子どもたちからは「凍ったままだと一口サイズの方が食べやすい!」という声もあったため、持ち運び用は食べやすい大きさにカットしてから冷凍するのもおすすめです。

── 調味料についてはいかがでしょうか?

コメントで塩と砂糖を入れずに白だしだけでもいいですかとご質問をいただきました。白だしにはもともと塩分や糖分が含まれていますが、冷凍すると味を感じにくくなるため、塩と砂糖を少量追加しています。

また、わが家ではスポーツ後やたくさん汗をかいた後に食べることを想定しているため、少し濃いめの味付けにしています。

冷たい状態でもしっかり味を感じられるように調整しているイメージです。

── お味や、お子さまの反応についてお聞かせいただけますか?

暑い日でもさっぱり食べやすく、わが家の子どもたちからも「冷たくてアイスみたいでおいしい!」と好評でした。練習後や暑い日の補食としても気に入って食べています。

投稿主のなつさんは、「暑くて補食が進まない」「練習後に食欲がない」「夏の水分補給が心配」「冷たい補食のレパートリーを増やしたい」といった悩みを持つスポーツキッズの保護者に向けて、役立つアイデアを発信されています。気になる方はアカウントをチェックしてみてくださいね♪