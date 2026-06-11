これまでユニークかつハイクオリティな創作物を生み出してきたキッズインフルエンサー／クリエイターの望蘭さん。またまたその才能を爆発させた創作物をInstagramにアップしていました。

今回、望蘭さんが作り出したのは「みたらし団子」。本物と見比べても、全く違いが判らないほど精巧な作りになっています。

どっちも本物にしか見えないお団子

見た目だけではなく、団子にも弾力があり、質感も本物そっくり。食べられないとわかっていても美味しそうです。

撮影者の母親がタレがどのように作られたのか興味を示すも、望蘭さんは「ホンマに言われへん。企業秘密やねん」とキッパリ。「めっちゃ頑張って考えた」と続け、望蘭さんの努力がうかがえます。

ただ、「弱点が1個だけあんねん」と口にする望蘭さん。その弱点とは……?

「そのままな? ずっと置いとったら、カッピカピなる」

母親が「どうにもできひんの?」と、カッピカピになることを防ぐ手立てはないのか聞くと、望蘭さんはどこか悟った表情を見せて「それはどうにもできひん」とポツリ。これに母親は「ははは」と豪快に笑い、動画は終了しました。

何かを悟った表情

弱点がありながらも、それでも高品質な「みたらし団子」を作った望蘭さんには、「これテーブルの上置かれてたらなんの迷いもなく食べてしまう」「えっ、それ食べれないの? 食べれそうだし、伸び具合が美味しそう」といった賞賛の声がコメント欄に寄せられていました。