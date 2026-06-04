台湾のIT業界に、ちょっと不思議な“守り神”がいるのをご存知でしょうか。その名は「乖乖(グァイグァイ)」。日本語で“良い子”を意味する乖乖を、サーバールームや制御室の機械の側にそっと置いておくだけで効果覿面なのだとか。

さて、いったい乖乖にどんなパワーがあるのか。その秘密を教えてくれるのは、日本育ちの台湾女性「ふみまる」さんです。彼女がInstagram(@fumimaruemaki)に投稿した漫画「台湾IT業界の秘密」をご覧ください。

「乖乖」の正体は、なんとパフコーンのお菓子。勝手な思い込みですが、ビジュアル的にもなんとなく「カール」っぽいですね(笑)。

ごく普通のスナック菓子なのに、機械のそばに置いておくだけで効果覿面。安定度が爆発的に上がり、「トラブルが起きない」「機械がご機嫌に動く」というのだからすごい! 単なる迷信では!?と思いきや、長年にわたって数々の伝説を積み上げてきたそうで、多くのIT企業がカスタムバージョンを特注するという実績も。台湾のIT業界において、すっかり“守り神”的地位を確立しているんです!

この漫画を見た人からは、「え〜。マジっすか??笑」「なにそれ!?欲しい」「都市伝説ではなくマジなんですねー笑」「次の台湾旅行で絶対買おうと思います!」と、驚きの声が続々と。また、「いつも行ってたオシャレ美容整形。横を見ると緑の乖乖が置いてあって、めちゃ面白かった笑」「仕事で台湾病院の手術室を見学した時にも乖乖ありました」という目撃情報や、「本当ですー元半導体事業で働く社畜」「迷信じゃないです。ガチなんです」という証言も寄せられています。

ただ、効果を発揮するにはいくつか注意点があるようで、まずは、機械が正常運転していることの証である「緑色」の乖乖を選ぶのがポイント。他の色のパッケージでは効果がないのだとか。「赤色」の乖乖を置いたら最後、復旧不可能になってしまうかも⁉ また、常に正常に働くよう「賞味期限を守る」ことも大事なポイント。さらに、“お供えもの”と同様に「勝手に開封したり、食べたりしない」という注意点も。決して「乖乖」を邪険に扱ってはいけません。

ちなみに、機械に強いのは「緑色」の乖乖ですが、「黄色」は金運爆上がり、「赤色」は愛情運上昇の効果が期待できるという情報も……。信じるか信じないかはあなた次第。「乖乖」を入手して、実際に確かめてみては?