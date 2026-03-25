クセ強工作の天才少女こと「望蘭(みらん)」ちゃん(@miraann2)が、またまたとんでもない物を制作。公式Instagramで公開したところ、完成度の高さに驚きの声が続々と。3月23日時点で273.8万再生を記録しています!

自作 ホットサンド🥪

ビビるくらい伸びてびっくりした😳

粘土とあるもの2つ使ってるらしいよ!

チェダーチーズ🧀が美味しそう❤️

みらんシェフと大将のキャラちゃうの好き😂

(@miraann2より引用)

今回の作品は、ホットサンド。ポイントは、どこまで伸びるのか分からないチェダーチーズ。ともちろん、みらんちゃんの表情にも注目です!

チーズの伸び方がすごい! 縄跳びできそうなくらい伸びたかも!?

粘度にある2つの物を加えて作ったそうなのですが、その伸び具合もさることながら、本物にしか見えないクオリティに脱帽です。画面越しにかぶりつきたくなっちゃいますね。

そして、今回も魅せてくれた変顔(?)の数々……笑。

さすがです! どの表情も完璧!(笑)

今回の投稿に、SNSでは「本物やんwww」「何で伸びるん???何で?何で?みらんちゃんのどや顔も最高」「よだれ出た」「めっちゃすき〜笑 しゃきーんの顔ょ」「顔…かお…顔が良い笑」といった声が。笑いと驚きの声でコメント欄が溢れています!

唯一無二の才能とかわいさで、私たちを楽しませてくれるみらんちゃん。次はどんな作品を生み出すのか。これからも、その活躍から目が離せませんね。