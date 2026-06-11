「さかなくんが心配してメールくれたんですよ」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、2日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、タレントのさかなクンへの感謝を述べた。

山口一郎

「何もなかったかのように接してくれた」

この日の放送では、さかなクンがゲスト出演し、トークを繰り広げた。番組のラストで、山口は「さかなくんとは付き合いが長い。2015年からだから11年ぐらいの付き合い」と明かし、「しょっちゅうメールしたりもしないんですけど、僕がうつですごくしんどかった時に、さかなくんが心配してメールくれたんですよ」と回顧した。

当時の山口は体調が優れず、メールに返信ができなかったというが、「さかなくんはそれでも構わずメールをしてくれて、何もなかったかのように接してくれたんですね」と改めて感謝。

そのうえで、「友達って呼ぶには会ってないし、失礼かもしれないけど、勝手に僕はさかなくんのことを“共闘してる仲間”っていうか、同じ種族っていうか。そういう風に感じてます」と表現し、「初めてのゲストにさかなくんが来てくれたことは、すごく励まされたし、うれしかったです」と話していた。