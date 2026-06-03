ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、5月26日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、番組の違法アップロードについての考えを語った。

山口一郎

「それは違法なんです。残念なんですけど」

山口は、リスナーに向けて、「必ずラジオか、アプリのradiko、または後日配信されるポッドキャストで聴いてもらいたいなと思っております」と呼びかけ、番組公式Xにも聴き方をまとめていることを紹介。そのうえで「YouTubeで落ちてるやつは聴かないでもらいたい」と訴えた。

その理由として、「それは違法なんです。残念なんですけど。それで聴かれると、オールナイトニッポンの評判が下がっちゃうんですよ。これ、ちょっと厄介で」と説明。「YouTubeだと聴かれてないことになっちゃうらしいですよ。それが今、結構問題になってて」と現状を明かした。

また、「『どういう形でも聴いてくれたら喜ぶのでは』と思ってる人もいるかもしれませんが……。そういう気持ちもすごく分かるし、聴いてくれたらそりゃうれしいんですよ」と理解を示した一方、「このオールナイトニッポンをみんなで盛り上げよう、楽しい番組にしようとチームでやってるんです」と思いを吐露。

そのうえで、「だからできればチームが評価されるようにしたいんです」と打ち明け、「だからちゃんとした形で、聴いてもらえたらいいなと思ってます。それが1番ハッピーだなと思います。仲間の頑張りがちゃんと評価されないのは、ちょっと悲しいなと思うので」と話した山口。スタッフや関係者への感謝をにじませながら、正規の方法での聴取を改めて呼びかけていた。