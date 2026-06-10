「慌てて“ヤバい! ヤバい! ”って……」お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が、“加藤の乱”を改めて振り返った。――。

「寝起きで『スッキリ』を見た」「そしたら加藤さんが…」

4日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に、ゲスト出演した吉村。ナインティナイン・岡村隆史に、「お前なんか吉本辞めかけてるやないか」とツッコまれ、「言わないで(笑)!」とタジタジ。過去に、極楽とんぼ・加藤浩次の“退社発言”を受け、Xに「ついて行きます」と投稿した吉村は、「加藤さんに怒られました。“関係ないだろ!”って、本当に怒られました。“余計なことするな!”って」「どっちにも怒られて……」と、加藤と吉本興業の双方から叱責されたと明かした。

また、相方・徳井健太に当時の心境を聞くと、「全然そこはないです。別に解散するつもりはないんで」とさほど気にしていなかったようで、「この話に関しては、特にしゃべってはないと思う」とあっけらかん。一方で、「吉村のXを見て思ったのは、“加藤さんがどんな思いであれを言ったかって、吉村はわかってないんだな”っていうのを直後に思いました」と胸中を明かし、吉村は、「本当にあの日、寝起きで『スッキリ』を見たんですよ。そしたら加藤さんが……。慌てて“ヤバい! ヤバい!”って打ってしまった」と後悔しきりだった。

「全部早かったです。熱くなっちゃって……。Xで載せた、すぐ怒られた、すぐ引いた。全部早かったですよ」と苦笑いで振り返った吉村。当時、“破天荒キャラ”や“熱い男”として知られた吉村の象徴的なエピソードに、徳井は、「情熱的ですもんね」「反射で生きてるんで、本当に」と納得の声を上げ、矢部も、「吉村っぽいな～」と笑っていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。