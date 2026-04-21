お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、14日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、極楽とんぼ・加藤浩次にまつわるエピソードを語った。

加藤浩次

加藤浩次、太田に「吉本を辞めようと思ってるんです」

この日の放送では、ココリコがゲスト出演。リスナーから「エージェント契約」について触れたメールが届くと、太田は「そういうのは考えないの? 闇営業問題のときはどうだったの?」と話題を振った。これに対し、田中直樹は「極楽の加藤さんが“加藤の乱”があったから、僕らも心配で。加藤さんには残ってほしいという思いがあったから、『スッキリ』の後の加藤さんの楽屋に行って……」と告白。

その流れで太田は「あの時、思ったんだけど」と切り出し、爆笑問題が太田プロを退所した直後、地方営業で極楽とんぼと共演した際の出来事を回顧。「楽屋で話してて、加藤が『太田プロ辞めたって、どうやって辞めたんですか?』って聞いてきて」と述べ、「今だから言えるけど、あいつは『吉本を辞めようと思ってるんです』って俺に相談して」と明かした。

当時、爆笑問題が事務所退所後に苦労していたため、太田は「やめとけ、(メディアに)出れなくなるから」と説得したという。そのうえで、「だから、闇営業の時、加藤が暴れてて、『そういえば、あいつ……』って」と振り返っていた。