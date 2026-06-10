「そんなことしてええと思ってんのか!」お笑いタレントの明石家さんまが、プロデューサーに“激怒”された若手時代のエピソードを明かした――。

明石家さんま

「土曜日の公開のときに彼女がいて」「一緒に毎日放送から行こう」

6日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、同番組の思い出を聞かれ、「それはいっぱいある。俺が一番長いのか? 50年やから」と返したさんま。当初は、公開収録だったそうで、「実は一番の思い出っていうのは、土曜日の公開のときに彼女がいてて」と切り出し、「阪神・巨人戦のチケットが取れたから、一緒に毎日放送から行こうって話になった」とある日の出来事を回想した。

公開収録が終わって外に出ようとしたが、「お客さんが出てくるときに、彼女とタクシー乗るとこだった」そうで、「ギャーッ!! ってファンの子が来てくれて。でも、彼女と一緒やったから、わっ……! って感じになってしもうたの」と吐露。翌週、同番組の初代プロデューサー・渡邊一雄さんから呼び出され、「ファンの前でデートに行くとはどういうこっちゃ! お前、ファンの気持ちわかってんのか! 女の子と2ショットでタクシーで帰るとは何事や!」とこっぴどく叱られたという。

しかし、「そんなことしてええと思ってんのか!」と激怒する渡邊プロデューサーに、さんまは、「ちゃいまんねん。僕ね、10万人のファンより1人のエッチでんねん」と返してしまい、「ギャグやで? ウケると思ったんや」と苦笑い。「“何を考えてんだ! ”って、怒りがまた倍になって(笑)。それから1時間、説教されて。“いや、ギャグでんねん”って言うヒマもなく……」とバツが悪そうに思い出を振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。