「素晴らしかった」「映像化したら私は買います」「めちゃくちゃよかった」称賛止まらず…元日向坂46・松田好花が感動した“ライブ”とは　楽屋あいさつの“悩み”も吐露

「現役メンバーに混じって、ちゃっかり観覧させてもらった」元日向坂46でタレントの松田好花が、7月15日・16日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われた「五期生LIVE」を振り返った――。

松田好花

「現役メンバーとあいさつ」「一緒に並んで…」

松田は、21日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「『五期生LIVE』に行ってきました」と報告。今年2月末にグループを卒業後も、たびたび日向坂46のライブに足を運んでいるようで、「現役メンバーに混じって、ちゃっかり観覧させてもらって。事務所もそのままっていうのもあって、観に行かせていただいた」と話した。

約8年半、二期生としてグループで活躍した松田。ライブ後の楽屋あいさつは、卒業メンバーと現役メンバーでわかれて行うといい、「一言ずつライブの感想を言ったり、労ったり、差し入れを渡すのがだいたいの流れ」と説明。しかし、卒業メンバーが松田1人だったため、「緊張しちゃって」と明かし、「現役メンバーと一緒にあいさつさせてもらいました(笑)。一緒に並んで……」と告白。

毎回、楽屋あいさつで緊張してしまう松田は、「OGがいっぱいいるときは、“現役に混ざらせてくれ”とは言わないですけど。1人だったら、“1人のために集合写真とかも別で撮ってもらうの?”みたいな。何が正解なの? 1人で行っちゃダメかな? どうしよう?」と悩ましげ。「結構、あの時間が難しいんだよな。正直、あいさつしなくてもって思う。差し入れだけ渡して、余韻を持ち帰りたい」と本音を語った。

また、五期生について、「素晴らしかったな」と大絶賛した松田。「一番若手の期にはなるけど。この子たちだけで、世の中にアイドルグループとして存在しててもおかしくないよなって。そういう子たちが、日向坂46にいるって思うと、感慨深くなった」としみじみ。「これからがより楽しみになるライブだったから。これが映像化したら、私は買います(笑)。さすがにめちゃくちゃよかった」と称賛が止まらなかった。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。