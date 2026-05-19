「家でも放送局でも絶対に間に合わない」お笑いタレントの明石家さんまが、最近あったハプニングをぶっちゃけた――。

明石家さんま

「飯倉降りたとき、もう限界の限界に…」

16日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、ネプチューン・堀内健、くりぃむしちゅー・上田晋也、えなりかずきとゴルフに行ったと報告。ついつい盛り上がってしまい、ゴルフ場を出る際、トイレに行きそびれてしまったそうで、「車の中で着替えなあかんし、停まるところはないし、時間もない」と話し、「(首都高の)飯倉で降りて、日テレに向かうんですね。飯倉降りたとき、もう限界の限界に来てたんです。鼻唄でごまかして、足踏みでごまかして」と打ち明けた。

『踊る! さんま御殿!!』の収録が迫っていたため、自宅にも戻れなかったというさんま。「もうアカンアカンアカン!」という極限状態だったが、周辺にトイレが見当たらず、「あっ、終わった……」と絶望。そんな中、「ポツンと化粧品会社があって。まあ、貸してくれないだろうなと思って。もう、しゃあないから。立派な会社やのに、受付に行って、“ごめん”って言うて」とイチかバチかで飛び込んだと明かした。

すると、「“ごめん”って言うただけで、向こうの人が“どうぞ! どうぞ! ”って」「“トイレ貸してほしいんですけど”って言うてないのに。雰囲気で察してくれたんやろうな」と快くトイレを貸してくれたと回想。「もうギリギリ。よかった～。いきなり天国行った感じ。間に合った。恥かかずに済んだ」「家でも放送局でも絶対に間に合わないっていう状態やったから」と振り返り、「“本当にありがとうございます。またお礼にうかがいますんで”って言うて。一昨日の話やから」と感謝しきりだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。