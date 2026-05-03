「積もり積もってんねんな」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が、休養を発表したバナナマン・日村勇紀について触れた――。

中堅芸人たちが“休みづらい”原因

体調不良により、しばらく休養することを発表した日村。4月30日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村は、1カ月ほど前、日村と妻でフリーアナウンサーの神田愛花と食事に行ったと告白。「イタリアンだったんですけど。僕、食が細いじゃないですか。でも、僕と同じ量しか食べてない」と“違和感”を語り、「神田さんが(食事を)コントロールしてらっしゃるので。ホンマはもうちょっと食べたかったけど、抑えてたのかも……」と思案した。

続けて、「日村くんって、土日ほぼロケで」と語った岡村。日村に、「ロケ多いけど大丈夫?」「睡眠時間短いんちゃうの?」と聞くと、「全然大丈夫なんですよ」と元気に返されたという。そのときは、「すごいね!」と感心したが、今回の休養発表を受け、「今53歳でしょ? やっぱり50代になってきて、体が追いついてけえへん」と吐露。多忙なスケジュールを抱えていた日村を、「レギュラー11本でしょ? ほんでロケが多いってなってきたら……」と慮ると、矢部浩之も、「積もり積もってんねんな」と心配を寄せた。

また、矢部は、「華大(博多華丸・大吉)とかにもそんな話してたの。千鳥とかかまいたちも、若く見られるけど、そこそこいい年やから。結構キツいと思う」と中堅芸人たちの健康が気がかりな様子。岡村が、「仕事があることがうれしいから、休もうという気にはならへん」「若いときに仕事がなかった“怖さ”で休みづらいのでは?」と推測すると、「なかなか自分から“休みたい”って言えない世代やから。40代、50代は。自分らもそうやし。具合悪くても、“ちょっと休まれへんかな? ”って言わんもんね」と同調していた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。