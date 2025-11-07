日本では当たり前の光景も、海外の方の目には新鮮に映ることもありますよね。例えば、日本のガールズファッションにときめいたり、ハイテクなトイレに驚いたり……。

そこで今回は、ドイツ人のLENAさんと日本人のTAKAさんの国際カップルが運営するYouTubeチャンネル「LTブログ」から、ドイツ人家族が名古屋を満喫する様子を収めた動画をピックアップ! なんと、ベンツに勤務するご主人が、よく見かけるあの日本車に衝撃を受けたとか!?

早速、動画を見てみましょう!!

ドイツから初来日したのは、マティアスさんとサンドラさん夫妻、そして娘のリアナさんの3人家族。LENAさんが行きたい場所をたずねると、「大須商店街」と即答(笑)!!

ちょっと渋いチョイスだな、と思ったら、名古屋を紹介するLENAさんのYouTube動画を観て予習してきたのだとか。その中で、気になるお店があったそうで……、やってきたのがこちら!!

日本の“かわいい”に大興奮の母娘

ガーリーなアパレルショップの前でテンションが上がるリアナさん

リアナさんのお目当ては、ガーリーなファッションアイテムが並ぶこちらのお店。いわゆる日本の“かわいい”ファッションが大好きだというリアナさんは、お店の前で「本当に最高だよ!」と大喜び。リアナさんいわく、ドイツにはこういうお店がないそうで、「たくさん持って帰ったらみんな嫉妬するよw」と買いこむ気満々で入店。もちろん、支払いはパパにおねだり済みです(笑)。

気に入った服を次から次へと選んでいくリアナさんと、その横でアシスタントを務めるサンドラさん。2人とも楽しそうですね。リアナさんが試着室に入ると……、サンドラさんが日本のあるシステムを発見!!

フェイスクロスに感心するサンドラさん

サンドラさんが驚いたのは、試着する際にファンデーションや口紅が洋服に付いてしまうのを防いでくれる「フェイスクロス」でした。ドイツではメイク汚れが付いていることは“あるある”だそうで、「日本のこの仕組みは素晴らしいね!!」と感心しきり。

一方、試着を終えたリアナさんは、満足気に購入したものを紹介しながら、「いつでもこの服が買える日本が羨ましい!」と話していました。

購入した服や小物を嬉しそうに見せてくれるリアナさん

ドイツ人が絶賛した日本車とは⁉

リアナさん念願のショッピングを終え、洋服屋さんを出ると、サンドラさんがまたまた“かわいい”ものを発見!!「超かわいいよ」「小さい」「色が最高だね」「私にピッタリ!」と言いながら見つめるその先にあったものは……

日本の軽自動車に驚くサンドラさん

3人が驚いたのは、なんと「軽自動車」。この手のボディタイプは、ドイツでは珍しいのだとか。

実は、ベンツで働いているというマティアスさん。「ドイツにこんな車はないよ!」「ドイツで発売したら人気出そう」と大興奮。日本では当たり前のように走っているごく普通の軽自動車が、まさか、あのベンツの社員さんから絶賛されるとは!! ドイツで軽自動車を走らせたら、注目の的になるかもしれませんね。





かわいい雑貨に興奮する母娘

次に向かったのは、「不思議の国のアリス」をテーマとした雑貨屋さん。ここでも、日本の“かわいい”にハートを鷲掴みにされてしまう母娘。芸術に囲まれて育ったヨーロッパの方に、「美しい」とか「きれい」とか言われると、嬉しくねっちゃいますね。

もちもち食感のお団子が気に入った3人

ショッピングを満喫したところで、おやつタイムに。みたらしときな粉のお団子を1本ずつ頼み、シェアすることにした3人。「本当においしい」と言いながらパクパク食べると、リアナさんは「団子の食感がすごく好き!!」と気に入った様子。マティアスさんは、「どっちも美味しいけど、みたらし団子の方が好みかな」と話していました。

さて、名古屋観光の締めくくりは、日本三大観音の一つ「大須観音」。

大須観音で記念撮影

実は、古典的な文化が大好きだというマティアスさんとサンドラさん夫妻。旅の目的の一つが、「近代的な街の真ん中に美しいお寺があるという風景」を見ることだったようで、大須観音の歴史や、神社が日本人にとってどういう存在なのかというリアナさんの説明に、熱心に耳を傾けていました。最後に、大須観音をバックにハイ、チーズ!!

笑顔がすてきなご家族、いい写真が撮れましたね。

日本の“かわいい”と“びっくり”が詰まったドイツ人家族の名古屋観光、いかがでしたか? 今回の観光中、ほかにも「人の多さ」や「日本の暑さ」に困惑したり、「街中にゴミ箱がない」ことや「トイレのハイテク機能や美しさ」に感心したり、「高齢者が働いていること」に驚いたりと、さまざまな反応を見せてくれました。

日本の魅力を再発見することのできるYouTubeチャンネル「LTブログ」。他にも、たくさんの動画がアップされていますので、ぜひ、見てみてくださいね。