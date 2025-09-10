文化や観光地だけではなく、日本の食べ物の美味しさに心を奪われる外国人観光客は多いのかもしれません。ドイツ生まれのLENAさんと日本生まれのTAKAさんのカップルによるYouTubeチャンネル「LTブログ」の、ある動画が話題を呼んでいます。

同動画では、ドイツ人夫婦のミカエラさんとステファンさんをゲストに迎え、LENAさんが日本のパン屋を案内する様子が取り上げられています。パンを主食とし、日本人よりもパンをよく食べているドイツの人々が、日本のパンをどのように評価するのか注目です。

プレートとトングを手に、陳列されたパンを眺めながら歩くLENAさん一行。カレーパンやあんぱんなど、LENAさんおすすめのパンをミカエラさんがプレートに乗せていきます。

バラエティ豊かなパンに大興奮

購入したパンをテーブルいっぱいに並べ、いざ実食。日本のカレーを食べたことがないという2人は、まずカレーパンを口にします。すると……

初体験のカレーパンに舌鼓

「スパイスが凄く美味しい」と味を絶賛して笑顔を浮かべる2人。

「ドイツでは食べたことのない味わいだ」と語り、ミカエラさんは日本語で「おいしい」とサムズアップ。さらに「ドイツにも日本のパン職人とパン屋が必要だね」「この味はドイツでも食べたいよ」と興奮気味に話していました。

小豆やあんこが好きだという2人は続いてあんぱんを試食。ステファンさんは「やっぱり日本の小豆が一番だね」とコメント。ミカエラさんも、ドイツで食べる甘い豆との違いを説明しながら、あんこの味を堪能していました。

あんこ好きも大絶賛の日本のあんぱん

同動画のコメント欄には、「お二人の反応が嬉しいですね」と、美味しそうに食べるミカエラさんとステファンさんのリアクションにほっこりした人の声が寄せられていました。ほかにも、「私はカレーライスは殆ど食べないですが、カレーパンは好きなのでドイツの方にも魅力が伝わって嬉しいです」と、日本の料理の魅力が伝わったことを誇らしく感じる声も少なくありません。

何気なく食べているものの美味しさを改めて感じさせてくれる内容でした。同動画を見た後に日本の料理を口にすれば、いつも以上に美味しく感じられるかもしれません