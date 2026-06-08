志摩スペイン村は8日、『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』とのコラボイベントを開催すると発表した。描き下ろしイラストを使用し、スタンプラリーやコラボアトラクション、コラボグッズ・メニューの販売、フォトスポットの設置など予定している。

「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード ～情熱のイナズマフィエスタ～ in 志摩スペイン村」は7月4日から開催

コラボイベント「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード ～情熱のイナズマフィエスタ～ in 志摩スペイン村」は7月4日から9月17日まで開催。園内各所に設置された4つのスタンプを集める「情熱の国でつなげ! ゴールへのパスラリー」も行われ、すべてのスタンプを集めるとビッグ缶バッジを受け取ることができる。スタンプ設置場所に8人のミニパネルを設置するほか、ホテル志摩スペイン村におまけのスタンプと南雲原中学校メンバーのミニキャラ集合パネルも設置。スタンプラリー用の冊子は、テーマパークエントランスとホテル志摩スペイン村フロントで販売する(ホテルでの購入は宿泊者のみ可能)。

広場を走る「フィエスタトレイン」で、キャラクターによる特別アナウンスも実施。志摩スペイン村を満喫するキャラクターたちのトークを聞きながら、アトラクションに乗っている気分を楽しめる内容となる。

コラボメニューは、キャラクターの必殺技や中学校をモチーフにした全10種類を用意する。レストラン「エル パティオ」で「南雲原中パエリャセット」「雷門中パエリャセット」を各3,600円で販売。ジャパニーズレストラン「的矢」、ピッツェリア「ピザ ラ ロハ」、レストラン「アミーゴ」、カフェ「ミ カサ」、チュロスのお店「チュレリア」でもキャラクターをイメージしたメニューを展開する。購入特典として、パエリャセットは特製コースター2枚、それ以外のメニューは特製コースター1枚をランダムで進呈する。

スタンプラリー冊子イメージとスタンプラリー達成でもらえる缶バッジ

園内各店でコラボメニューが提供される

園内ショップでコラボグッズを販売

園内ショップ「アスタ ラ ビスタ」にて、メインキャラクター8人の等身イラストと18人のミニキャライラストを使用したコラボグッズを販売。コラボグッズを含む1会計につき2,000円購入ごとに、イラストカードをランダムで1枚プレゼントする。ファンシーショップ「ファンタシア」で「イナズマイレブン エアーくじ」を1回880円で実施。グエル広場にはキャラクターのスタンディパネルを設置し、来園記念の撮影を楽しめるフォトスポットとする。