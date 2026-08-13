今年のゴールデンウィーク期間中に開催され、人気を博したプリティーシリーズ15周年を記念したスペシャルイベント『Pretty Rhythm-The Origin-』。その第2弾が来る8月21日(金)～9月6日(日)の期間、東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2 7Fイベントフロアにてグルーヴガレージにより開催されることが決定した。

前回の『プリティーリズム・オーロラドリーム』『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』に続き、今回は『プリティーリズム・レインボーライブ』のキャラクターたちが登場。新規描き下ろしイラストは『プリティーリズム・レインボーライブ』のキャラクター原案を担当したokama氏によるもので、『-The Origin-』のタイトル通り、原点に立ち戻り、余すことなくキャラクターおよび作品の魅力が溢れる仕上がりとなっている。

このイラストの魅力を活かしたイベント先行商品のラインナップは以下の通り。

なお、イベント会場では、1,000円(税込)購入するごとに1枚、描き下ろしイラストを使用した特製カード(なくなり次第終了)が配布され、3,000円(税込)以上購入するごとに1回、ガラポンチャレンジでokama氏直筆サイン入りB2布ポスターが当たる抽選会に参加できる。

※整理券情報についてはSRニュース(秋葉原ホビー天国2 店舗ブログ9)にて確認してほしい。また、イベント商品の事後通販はGrooveGarageプリティーシリーズストアにて販売予定となっている(再販が難しいものは取り扱い無しとなる)。

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