日本テレビ系「金曜ロードショー」では、本日8月14日21時から、宮﨑駿監督によるアニメーション映画『風の谷のナウシカ』をノーカットで放送する。

宮﨑駿監督が描く、強く優しい王女・ナウシカの物語

『風の谷のナウシカ』は、巨大な蟲（むし）たちが生きる「腐海」の脅威にさらされた未来の世界を舞台に、風の谷の王女・ナウシカの奮闘を描く作品。

自然を愛し、人々を守ろうとするナウシカは、「メーヴェ」を操りながら腐海の謎を解き明かそうとしていた。そんなある日、風の谷に輸送機が墜落し、人間同士の争いに巻き込まれていく。蟲と心を通わせながら、ナウシカは奇跡を起こそうとする。

地球の未来、生命の尊さ、人と自然の共生という、現代にも通じるテーマが込められた壮大な物語となっている。

放送情報

放送日時： 8月14日（金）よる9時～11時24分(放送枠30分拡大)

8月14日（金）よる9時～11時24分(放送枠30分拡大) 作品名： 『風の谷のナウシカ』（1984年）

『風の谷のナウシカ』（1984年） 放送形態： ノーカット放送

スタッフ・キャスト

原作・脚本・監督： 宮﨑駿

宮﨑駿 プロデューサー： 高畑勲

高畑勲 音楽： 久石譲

声の出演

島本須美

納谷悟朗

松田洋治

永井一郎

榊原良子

家弓家正

ほか

(c) 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H