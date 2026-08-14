日本テレビ系「金曜ロードショー」では、本日8月14日21時から、宮﨑駿監督によるアニメーション映画『風の谷のナウシカ』をノーカットで放送する。

  • 宮﨑駿監督によるアニメーション映画『風の谷のナウシカ』

    宮﨑駿監督によるアニメーション映画『風の谷のナウシカ』

宮﨑駿監督が描く、強く優しい王女・ナウシカの物語

『風の谷のナウシカ』は、巨大な蟲（むし）たちが生きる「腐海」の脅威にさらされた未来の世界を舞台に、風の谷の王女・ナウシカの奮闘を描く作品。

自然を愛し、人々を守ろうとするナウシカは、「メーヴェ」を操りながら腐海の謎を解き明かそうとしていた。そんなある日、風の谷に輸送機が墜落し、人間同士の争いに巻き込まれていく。蟲と心を通わせながら、ナウシカは奇跡を起こそうとする。

地球の未来、生命の尊さ、人と自然の共生という、現代にも通じるテーマが込められた壮大な物語となっている。

放送情報

  • 放送日時： 8月14日（金）よる9時～11時24分(放送枠30分拡大)
  • 作品名： 『風の谷のナウシカ』（1984年）
  • 放送形態： ノーカット放送

スタッフ・キャスト

  • 原作・脚本・監督： 宮﨑駿
  • プロデューサー： 高畑勲
  • 音楽： 久石譲

声の出演

  • 島本須美
  • 納谷悟朗
  • 松田洋治
  • 永井一郎
  • 榊原良子
  • 家弓家正
  • ほか

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