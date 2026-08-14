日本テレビ系「金曜ロードショー」では、本日8月14日21時から、宮﨑駿監督によるアニメーション映画『風の谷のナウシカ』をノーカットで放送する。
宮﨑駿監督が描く、強く優しい王女・ナウシカの物語
『風の谷のナウシカ』は、巨大な蟲（むし）たちが生きる「腐海」の脅威にさらされた未来の世界を舞台に、風の谷の王女・ナウシカの奮闘を描く作品。
自然を愛し、人々を守ろうとするナウシカは、「メーヴェ」を操りながら腐海の謎を解き明かそうとしていた。そんなある日、風の谷に輸送機が墜落し、人間同士の争いに巻き込まれていく。蟲と心を通わせながら、ナウシカは奇跡を起こそうとする。
地球の未来、生命の尊さ、人と自然の共生という、現代にも通じるテーマが込められた壮大な物語となっている。
放送情報
- 放送日時： 8月14日（金）よる9時～11時24分(放送枠30分拡大)
- 作品名： 『風の谷のナウシカ』（1984年）
- 放送形態： ノーカット放送
スタッフ・キャスト
- 原作・脚本・監督： 宮﨑駿
- プロデューサー： 高畑勲
- 音楽： 久石譲
声の出演
- 島本須美
- 納谷悟朗
- 松田洋治
- 永井一郎
- 榊原良子
- 家弓家正
- ほか
(c) 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H