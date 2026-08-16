毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中のプリキュアシリーズ「名探偵プリキュア!」は8月16日より、敵のプリキュアであるキュアアルカナ・シャドウの新たな姿「キュアアルカナ」を解禁した。これまでの黒を基調としたデザインから、白を基調としたデザインに大きくフォームチェンジ。変身前の姿、森亜るるかのペンダントも変化が起きている。

「真実を照らす白き光 名探偵 キュアアルカナ!」

8月16日放送の第29話時点では、いまだ名探偵プリキュアの3人と敵対し、怪盗団ファントムに所属しているキュアアルカナ・シャドウ。このあとどのようにして、キュアアルカナに変身していくのだろうか。

※関西地区では第29話の放送日時が変更となる場合がある。詳しくは番組公式HPを参照のこと

※BSS山陰放送では、第29話は8月23日放送

名探偵プリキュア!テレビシリーズに登場する新フォームを解禁

キュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナの新フォームである「スターキラリングフォーム」もあわせて解禁された。胸元のブローチから伸びる大きなピンクのリボン、紫のヴェール、星のあしらいが共通になった幻想的な衣装だ。さらによく観察すると、おそろいの指輪も。「スターキラリングフォーム」の考案は、キャラクターデザインを務める矢野茜によるものだという。

『映画名探偵プリキュア!』「フューチャーフォーム」も解禁

9月18日より全国公開を迎える『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』より、映画だけでしか見られない特別なフォームもあわせて解禁された。

今回解禁となったのは、キュアアンサーの「フューチャーフォーム」。軽やかな黄金の羽と、すっきりと上品な装いとなったデザインは、映画でキャラクターデザインを務める宮本絵美子が考案。キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナの「フューチャーフォーム」は後日解禁する。

キュアアルカナが加わった映画ファイナルビジュアルも到着!

『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』の「ファイナルビジュアル」にもキュアアルカナが登場。キュアアルカナ・シャドウと対になるように描かれている。映画本編でのキュアアルカナ／キュアアルカナ・シャドウの活躍にも注目したい。

さらに、キャラクターデザインムビチケ前売券(カード)にキュアアルカナのデザインが追加登場。8月16日より各種通販サイト・プリキュア プリティストア(一部店舗を除く)他にて販売開始予定だ。詳しくは映画公式HPにて確認のこと。

名探偵プリキュア!後期エンディング主題歌が放送開始!

キュアアルカナの解禁とあわせて、「名探偵プリキュア!」の後期エンディング主題歌が第29話から放送開始する。後期エンディング主題歌は、熊田茜音＆増井優花が歌う「いつかわかる☆きっとあえる」。YouTubeで800万回以上再生され、大きな話題となった前期エンディング主題歌「なぜ?謎?!ANSWER」とは雰囲気が変わり、遊園地を背景に4人がしっとりとダンスを合わせる様子が映し出される。

8月29日発売、キュアアルカナの変身アイテム情報も解禁

まわして変身! シャインアルカナロッド

「まわして変身! シャインアルカナロッド」は、キュアアルカナの変身・浄化あそびに加えて、テレビシリーズ・映画で使用する4人のプリキュアの合体浄化技あそびができるアイテム。お花を開く回転ギミックが特徴的なステッキで、プリキュアマコトジュエルが4個付属している。

セット内容

シャインアルカナロッド本体…1個

プリキュアマコトジュエル(キュアアルカナ変身ver.)…1個

プリキュアマコトジュエル(キュアアルカナ浄化ver.)…1個

プリキュアマコトジュエル(名探偵プリキュア!浄化ver.)…1個

プリキュアマコトジュエル(名探偵プリキュア!ムービー浄化ver.)…1個

スターキラリングブローチ

4人のプリキュアが身につけるパワーアップ変身アイテム「スターキラリングブローチ」が登場。ブローチからリングをはずして身につけることで、パワーアップ変身曲が流れるほか、テレビシリーズで登場する「スターキラリングフォーム」、映画に登場する「フューチャーフォーム」の2つのパワーアップ変身を楽しめる。星型スイッチを押すことで、約20種のキャラクターボイスも聞くことも可能。

セット内容

スターキラリングブローチ本体…1個

スターキラリング…1個

カバーパーツ…1個

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(C)2026 映画名探偵プリキュア!製作委員会