近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングは8日、レストラン列車「Les Saveurs 志摩(レ・サヴール・しま)」の運行開始日が11月1日に決定したと発表。旅行代金、運行ダイヤ、旅行会社での発売、シンボルマーク、ロゴタイプについても発表した。

「Les Saveurs 志摩」エクステリアイメージ

「Les Saveurs 志摩」は「美食が誘う、優雅な列車旅」をコンセプトに、上質な車内空間でフランス料理を楽しめるレストラン列車として3社が企画した。志摩観光ホテル総料理長の監修による本格的なコース料理の「フレンチコース」、近鉄・都ホテルズ監修のフレンチを手軽に楽しめる「フレンチ膳」という2種類の食事を提供する。

今回、新たにシンボルマークも発表。海の幸を取り入れたフレンチを提供する列車として、英虞湾(リアス海岸)の風景を料理のお皿のイメージと重ね、象徴的に表現したという。

運行開始日の11月1日以降、週6日の運転を予定。近鉄名古屋～賢島間を往復し、往路は近鉄名古屋駅11時5分発・伊勢市駅12時48分着・宇治山田駅12時51分着・五十鈴川駅12時54分着・鳥羽駅13時5分着・鵜方駅13時29分着・賢島駅13時35分着で運転する。「フレンチコース」の乗車駅は近鉄名古屋駅、降車可能駅は鵜方駅と賢島駅に。「フレンチ膳」の乗車駅は近鉄名古屋駅、降車可能駅は伊勢市～賢島間の各停車駅となる。

復路は賢島駅16時35分発・鵜方駅16時41分発・鳥羽駅17時8分発・五十鈴川駅17時19分発・宇治山田駅17時23分発・伊勢市駅17時26分発・近鉄名古屋駅19時12分着(土曜日は19時8分着)で運転。「フレンチコース」の乗車可能駅は鵜方駅と賢島駅、降車駅は近鉄名古屋駅に。「フレンチ膳」の乗車可能駅は賢島駅から伊勢市駅までの各停車駅、降車駅は近鉄名古屋駅となる。

9月1日からインターネットで11・12月運行分の販売を予定しており、以降の商品は1カ月分ごとに、3カ月前の1日から販売開始を予定している。「フレンチコース」は平日3万3,000円・土休日3万6,000円、「フレンチ膳」は平日1万9,000円・土休日2万1,000円。詳しい購入方法等は特設サイトに公開予定とのこと。なお、クラブツーリズムなどの旅行会社も、「Les Saveurs 志摩」を組み込んだ旅行商品を5月から順次発売予定としている。