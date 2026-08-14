松屋とTVアニメ『ONE PIECE』のコラボ企画第2弾が8月18日からスタートする。コラボセットでは全12種のアクリルブロック箸置き、おこさまメニューでは全12種のお名前チャームをランダムでプレゼントする。

松屋×『ONE PIECE』コラボ第2弾が8月18日からスタート

コラボ第2弾では、エルバフ編にちなんだ「巨人盛りセット」と「ONE PIECEセット」を販売する。コラボセット1品の注文につき、全12種類の「オリジナルアクリルブロック箸置き」1個をランダムでプレゼント。「巨人盛りセット」は、特盛のごはんにお肉・玉ねぎが並の3倍のったメニューとなっており、「ONE PIECEセット」は、対象の牛めし6種に200円を追加すると注文できる。

おこさまメニューでお名前チャームをプレゼント

第2弾期間中に「松屋 おこさま牛めしわくわくセット」または「松屋 おこさまカレーわくわくセット」を1品注文すると、全12種類の「オリジナルお名前チャーム」1つをランダムでプレゼントする。配布期間は8月18日10時から10月6日9時59分までである。いずれもなくなり次第終了である。

WEB抽選でオリジナルコラボどんぶりが当たる

注文金額合計800円以上のレシートを使って応募できるWEB抽選も実施。抽選で100名に「オリジナルコラボどんぶり」をプレゼントする。対象レシートの発行期間は6月30日10時から10月6日9時59分まで、応募受付は10月13日23時59分までとなっている。

フォロー＆リポストでコンプリートセットをプレゼント

また、松屋公式X（@matsuya_foods）をフォローし、対象投稿をリポストすると、「オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット」と松屋ポイント5,000ptが抽選で10名に当たるキャンペーンも実施。第2弾の応募期間は8月18日10時から8月30日23時59分までで、景品は9月下旬頃に発送予定である。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション