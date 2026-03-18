「地下鉄に乗り換えられたほうが早いですよ」「お金結構かかりますよ」タクシー運転手から、そのように何度も確認されたというお笑い芸人の明石家さんま。14日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演し、大阪・梅田で地中パイプが隆起した事故に遭遇した出来事を明かした。

明石家さんま

梅田“巨大パイプ隆起”の影響で「6,800円ぐらい払ろうた」

11日朝、下水道工事現場で、地中にあった巨大パイプが約13メートルせり上がる事故が発生。新御堂筋が通行止めになるなど、大混乱となったが、さんまは、「こないだ久々に。平日ちょっと大阪に用があったんで行ったら。大変やったよな」と吐露。村上ショージが、「さんまさん、見たんですか!?」と興味津々で聞くと、「見た」と返し、「ええ～!」と驚きの声が上がった。

「なんでこんな日に、俺は大阪に来てしまったんだと思って」と振り返ったさんま。タクシーに乗り込むと、運転手に「時間かかりますよ。いいですか?」「大変なことになると思いますけどいいですか?」と聞かれながら、「いつもは20分で行くところ、1時間半かかって。まわり道、まわり道で」と吐露。「“お金大丈夫ですか?”とか聞かれながら。“あの、僕あります”って言う瞬間に、“なんや! さんまさんか～! あるに決まってるやん!”って」と運転手とのやり取りも打ち明けた。

運転手もパニック状態だったようで、乗客がさんまだと気づかず、「地下鉄に乗り換えられたほうが早いですよ」「お金結構かかりますよ」と何度も確認していたという。さんまは、「タクシーでいつも2,000なんぼの距離を、6,800円ぐらい払ろうたからな」とぼやくも、ショージに、「そんな大騒動ありながら、夜はどんちゃん騒ぎしてたっていうのも聞きましたよ」とぶっちゃけられ、「聞いちゃった? 6,800円どころじゃなかったからね」とバツが悪そうに笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。