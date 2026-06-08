「新人女優として……」俳優の山下リオが、街中でスカウトされたことを自身のXで報告。芸歴20年を超える山下のまさかの出来事に、驚きの声が相次いで寄せられている。

  • 山下リオ

    山下リオ

芸歴20年以上も渋谷でスカウト「デビューさせてもらえますかね?」

2006年に芸能界デビューし、2007年に「三井のリハウス」の12代目リハウスガールに選ばれ、一躍世間の脚光を浴びた山下。2022年には、16年間所属していたスターダストプロモーションを退所し、以降はフリーで活動していた。昨年からコンテンツ・スリーに所属し、今年で芸歴21年目を迎えた。

5月26日に自身のXを更新した山下は、「渋谷でスカウトされました。笑」と街中でスカウトされたことを報告。

芸歴20年以上にもかかわらず、スカウトマンから声をかけられたことを受け、「新人女優として、デビューさせてもらえますかね?」とユーモアたっぷりに問いかけた。

この投稿には、「そんなことあるんですね」「そのスカウトマンは見る目がある」「やっぱり一般人とは全然違うんだろうな」「人混みでもルックスが素人離れしていたんでしょうね」「顔が売れてる新人女優ってある意味新鮮」など、反響の声が数多く寄せられている。

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