TWSのJapan 2nd Single『SODA SODA』のリリースを記念した「TWS×JOYSOUND コラボキャンペーン」が、8月4日から全国の対象カラオケ店舗で実施される。

キャンペーンでは、JOYSOUNDでTWSの楽曲を歌った参加者全員に、オリジナル待ち受け画像をプレゼント。さらに抽選で、オリジナルマイクやアクリルボードが当たる。

TWSの全楽曲がキャンペーン対象

参加するには、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」のいずれかを導入しているカラオケ店舗で、無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用し、TWSの楽曲を予約する。

課題曲はTWSの全楽曲。参加者には、その場でオリジナル待ち受け画像がランダムで1種贈られる。

待ち受け画像はメンバーに合わせた全6種で、キャンペーン期間中は1曲につき1日1回取得可能。繰り返し参加することで、全種類のコンプリートを目指すことができる。

オリジナルマイクを6人にプレゼント

楽曲を予約すると、待ち受け画像の取得と同時にWチャンスの応募フォームが表示される。必要事項を入力して応募すると、抽選で6人にTWS×JOYSOUNDのオリジナルマイク、30人にオリジナルアクリルボードが贈られる。

Wチャンスへの応募は1人1回限り。キャンペーンは8月4日11時から9月30日23時59分まで行われる。

8月には全国3都市ツアー

TWSは、2024年にSEVENTEENの弟グループとしてデビューした韓国の6人組ボーイグループ。

青春のきらめく瞬間を詰め込んだJapan 2nd Single『SODA SODA』を8月4日にリリースするほか、同28日の福岡公演を皮切りに、『2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN』を全国3都市で開催する。

爽やかで清涼感のある楽曲とパフォーマンスで支持を広げるTWSの楽曲を歌いながら、限定ビジュアルやグッズを手に入れられる企画となる。