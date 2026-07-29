韓国エンターテインメント大手のHYBEが28日、2026年第2四半期決算を発表し、売上高1兆4,500億ウォン、営業利益1,709億ウォンを記録した。四半期ベースで売上高が1兆ウォン、営業利益が1,000億ウォンを突破するのはいずれも初めて。BTSの本格的な活動再開を中心に、グローバル市場で存在感を高めるKATSEYEやCORTISらの活躍も業績を押し上げた。

「BTSノミクス」と呼ばれるほどの社会現象に

今回の決算では、売上高が前年同期比で2倍超に拡大。半期売上高も初めて2兆ウォンを突破し、HYBEの成長力を改めて示した。

特に業績を牽引したのは、4月からワールドツアー『BTS WORLD TOUR "ARIRANG"』をスタートさせたBTSだ。第5弾アルバム『ARIRANG』は、米国の音楽データ分析企業Luminateによる集計でアナログレコードおよびCD販売数1位を記録。ツアーも各開催都市で大きな経済効果を生み出し、「BTSノミクス」と呼ばれるほどの社会現象となっている。さらに7月20日には、FIFAワールドカップ決勝戦史上初のハーフタイムショーに出演し、世界的な影響力の大きさを改めて印象付けた。

BTSの活躍は、音盤・音源および公演収益の大幅な伸長にも直結した。公演部門の売上高は6,477億ウォン、音盤・音源部門は3,268億ウォンといずれも過去最高を更新。関連グッズやライセンスを含むMD事業も3,106億ウォンを記録するなど、アーティスト活動と連動した収益構造の強さが際立った。

BTS、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTISがミリオンセラー

また、HYBEが推進するマルチレーベル戦略も好調だ。今年上半期にはHYBE MUSIC GROUP所属の全アーティストが新作リリースを行い、米国で最も売れたアルバムトップ10のうち半数を同社アーティストが占めた。韓国のサークルチャートでも、BTS、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTISがミリオンセラーを達成している。

KATSEYEとCORTISのグローバルな活躍

なかでも注目を集めているのが、グローバル市場を主戦場とするKATSEYEとCORTISの飛躍だ。

KATSEYEは「2026 American Music Awards」で3冠を獲得し、新世代のグローバルポップアイコンとして存在感を高めている。さらにLE SSERAFIM、ILLITとのコラボレーション曲「ICONIC BY MISTAKE」もBillboardやSpotifyの各種チャートで好調を維持。アーティストや地域の垣根を越えたファンダム拡大に成功している。

一方のCORTISは、ストリーミングを軸に世界的なファンベースを形成。『COLOR OUTSIDE THE LINES』『GREENGREEN』の2作品だけで累計アルバム販売数525万枚を突破した。デビュー1年目ながらワールドツアー『2026 CORTIS TOUR 』を開催するなど、新人としては異例のスケールで勢いを加速させている。

上半期には12組119公演を実施

ライブ事業の成長も続く。今年上半期にはHYBE MUSIC GROUP所属アーティスト12組が計119公演を実施。下半期には200公演以上を予定しており、さらなる収益拡大が期待されている。ENHYPENは初の南米スタジアム公演を完売させ、LE SSERAFIMはアジア、北米、欧州を巡る2度目のワールドツアーを展開。BOYNEXTDOORも初のワールドツアーを開始し、KATSEYEも9月開幕予定のツアーが全席完売となったため追加公演を決定した。

ファンプラットフォーム「Weverse」も伸長

アーティスト活動の活性化は、ファンプラットフォーム「Weverse」の成長にもつながっている。第2四半期の月間アクティブユーザー数(MAU)は過去最高の1,443万人を記録。決済総額と有料ユーザー1人当たりの平均決済額(ARPPU)も前年同期比でそれぞれ12％、24％増加し、アーティスト活動とファンコミュニティの相乗効果が生まれている。

HYBEのイ・ジェサンCEOは「今回の実績はビジネス革新に向けたたゆまぬ努力の結果」とコメント。BTSの圧倒的な集客力に加え、KATSEYEやCORTISといった次世代グローバルアーティストの成長、公演事業の拡大が重なり、同社は下半期も好調な業績を維持する見通しだ。