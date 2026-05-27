俳優の山下リオが、自身のインスタグラムで、13歳当時のデビュー前の写真を公開。今年でデビュー20周年を迎えるなか、披露された初々しいセーラー服姿に、「美少女すぎ」など反響が寄せられている。

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山下リオの13歳当時の姿に、のんも反応「尊すぎる」

2006年に芸能界デビューし、2007年に「三井のリハウス」の12代目リハウスガールに選ばれ、一躍世間の脚光を集めた山下。2022年には、16年間所属していたスターダストプロモーションを退所し、以降はフリーで活動していたが、昨年からコンテンツ・スリーに所属している。

11日に自身のインスタグラムを更新した山下は、「撮影の日々ですっかり忘れていましたが、5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです!」と書き出し、当時事務所に送ったというデビュー前の秘蔵ショットを公開した。

公開された写真には、おさげヘアにセーラー服姿の山下が写っており、「写真は13歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました」と説明。当時の姿を「若いわねー」と懐かしみながらも、「アップしてみるけど、恥ずかしくてあんま直視できない、、、。笑」と本音をつづっている。

また、俳優デビュー20周年を迎えたことについても、山下は「今まで関わった全ての作品が、昨日のことのように思い出せるのは、それだけ人生に強烈な体験だったんだなと思います」とコメント。「最近、益々この仕事が好きになりました」「これからも俳優を続けていく限り、どういう形であれ、いつも皆さんの心に寄り添っていきたいです」とこの先の俳優活動に対してさらなる意欲を見せていた。

さらに、この投稿にはNHK連続テレビ小説『あまちゃん』(13)で共演したのんが、「13歳のリオちゃん尊すぎる」とコメント。山下も「のんちゃん、ありがとう」「尊敬できる同世代の人がそばにいて、本当に嬉しいよ!!」と返信していた。

ファンからは「美少女すぎます」「デビュー前から完成された美しさ」「こんなかわいい13歳見たことない」「レベチすぎ」といった称賛の声が寄せられている。

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