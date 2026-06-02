「素敵すぎるエピソード」「吐露サーモンじゃん」お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが、自身の悪口をいう客に遭遇した際のエピソードをXに投稿し、まさかの結末に注目が集まっている。

「特上のネタになった」後輩と行った寿司屋で複数の席から悪口が聞こえ…

5月16日、自身のXを更新した久保田は、「昔大炎上した時後輩と寿司屋行って食うてたら奥の席でサラリーマンが俺の悪口言うてた」「勿論俺が来てるなんて知らん」「かと思えば後ろの席も俺の話し」と来店した寿司屋で複数の客席から自身の悪口を言う声が聞こえてきたエピソードを投稿。

ショッキングな場面に直面し、「悔しくて高い寿司山程食うた」とやけ食いに走ったという久保田。しかし、予定外の出費だったため、「会計で一万足りんかった」そうで、寿司屋の大将に一旦家に戻ると伝えたという。

しかし、大将は「あんたの話でお金になってるからいらねえよ」と返答。この“粋”な対応に「感謝やな」とつづりつつ、最終的に自身の悪口で盛り上がっていた客に救われた経験を明かした。

この投稿に、「粋な大将だなぁ」「人気商売は大変ですね」「素敵すぎるエピソード」といった声のほか、「吐露サーモンじゃん」「特上のネタになった」「酒の肴になったんですね」など大喜利のようなコメントも多く寄せられ、表示回数は278万回を超えている。