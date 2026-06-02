「素敵すぎるエピソード」「吐露サーモンじゃん」お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが、自身の悪口をいう客に遭遇した際のエピソードをXに投稿し、まさかの結末に注目が集まっている。

  • とろサーモン・久保田かずのぶ

    とろサーモン・久保田かずのぶ

「特上のネタになった」後輩と行った寿司屋で複数の席から悪口が聞こえ…

5月16日、自身のXを更新した久保田は、「昔大炎上した時後輩と寿司屋行って食うてたら奥の席でサラリーマンが俺の悪口言うてた」「勿論俺が来てるなんて知らん」「かと思えば後ろの席も俺の話し」と来店した寿司屋で複数の客席から自身の悪口を言う声が聞こえてきたエピソードを投稿。

ショッキングな場面に直面し、「悔しくて高い寿司山程食うた」とやけ食いに走ったという久保田。しかし、予定外の出費だったため、「会計で一万足りんかった」そうで、寿司屋の大将に一旦家に戻ると伝えたという。

しかし、大将は「あんたの話でお金になってるからいらねえよ」と返答。この“粋”な対応に「感謝やな」とつづりつつ、最終的に自身の悪口で盛り上がっていた客に救われた経験を明かした。

この投稿に、「粋な大将だなぁ」「人気商売は大変ですね」「素敵すぎるエピソード」といった声のほか、「吐露サーモンじゃん」「特上のネタになった」「酒の肴になったんですね」など大喜利のようなコメントも多く寄せられ、表示回数は278万回を超えている。

「ムラムラさせてください」「しゅき…」放送ギリギリワードが飛び交う――チュート徳井＆桃月なしこ、異色のドラマ朗読イベント
「声がまったく出ない」「これは無理だなと…」ナイツ土屋、ラジオ生放送を急きょ欠席　相方・塙「原因が1つあるんです」
記者の前でもラジオの時と変わらず魅力的な今田耕司に感動　芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s! コメディーショー!!』取材会
「一番嫌な形でテレビになってしまった」あの・鈴木紗理奈の騒動に山里亮太が持論「それはもう言うよね」「そこら辺の細かいところが…」
見取り図・リリーの結婚を「想像もしてなかった」ワケ　山里亮太が祝福＆驚き「本当におじさんの言い方で言うと…」
野呂佳代の何が変わった? バナナマン設楽、バラエティ収録現場で察知した“周囲の変化”「やっぱりもう前と違う」
ドンデコルテ渡辺銀次、“ラジオが聴けない”理由とは「令和だったら何か病名がつくかもしれないけど…」
「え? 冗談でしょ…」「どうしたらいいの?」阿部慎之助の逮捕・監督辞任に巨人ファンのナイツ塙が本音
「なんだこの人は!?」細木数子さんとの“台湾ロケ”で起こった不思議な出来事　上沼恵美子が告白「ビックリしたのは私らじゃない」
「カッケー!」見取り図・リリーの“プロポーズ”に相方も感嘆…今川菜緒アナとの結婚の裏にあった苦労とは「『本当にしんどい』って」「心ない意見とかも…」
「“うまい”って言うただけで…」飲食店ロケで誰よりも“影響力”があった芸能人とは? 千原ジュニアが明かす
おぎやはぎ矢作、深夜ラジオ生放送に“寝坊遅刻”「寝起きだね」「『あれ～?』って思って」
関連画像をもっと見る