Mrs. GREEN APPLE大森元貴「なんだこれ？」自身も驚いた新曲『Brand New』のドラマチックすぎるコード進行

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月13日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。同日にリリースされた新曲「Brand New」で、7月31日（金）に日米同時公開される、トム・ホランド主演の映画シリーズ『スパイダーマン』の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の日本版主題歌でもある同曲について語り合いました。大森：レコーディングでどうでしたか？ 何かこだわったポイントとか、2人ともありますか？藤澤：まず何よりも、バンド感をすごい大事にしたよね！大森：そう！ アメリカン・ロックと、日本の青春ロックみたいなものの掛け算をしたかったのね。だからボーカルのメロディーは大きく捉えたし、でもサウンドは結構こう、ウォール・オブ・サウンド（※多重録音や強いエコーで厚みと迫力のある音を生み出す音楽制作手法）じゃないけど、ギターが“ガーン”って歪んでたり、そういうのを意識したんだけど。でも、それでもピアノは、オルガンとかシンセで“ガー”じゃなくて、結構生ピアノっぽい音でちゃんと作ったりとか、そういうこだわりは個人的にあったんだけど。レコーディングする上でも何か気をつけることはありましたか？若井：元貴がレコーディングのときに話してくれたのが、演奏隊、楽器隊は直球勝負で全部ストレートみたいな感じでいきたいというふうに話していたから。ギターは、それこそ僕はギターを始めた当初、パンクだったり、ロックというのをたくさん弾いてきたから、その頃を思い出すように弾いたし。でも、今のミセスの要素じゃないけど、ちょっと難しい細かいフレーズも、実はギターとストリングスが絡んでくるフレーズが入っていて。昔と今の融合みたいなのは個人的にはギタープレイとしては。大森：ハイブリッドなんだ！若井：そう！ 意識しましたね！大森：りょうちゃん（藤澤）、どうですか？藤澤：わたくしめは、これみんな気づいてくれているかな？若井：え？ どこ？藤澤：サビで、指がすごく速く動いているのよ！大森：難しいんだよね！藤澤：そう、すごい速いフレーズを！大森：2番も難しいよね！藤澤：2番のAメロもすごく細かく弾いています！ そういうところも楽しんでほしいなと思いますね！大森：地味ムズなんですよね！若井・藤澤：地味ムズ！大森：地味ムズフレーズが多いね！若井：最後のコード感とかもね！大森：コードすごいよ、これ！藤澤：最後のコード、素敵じゃない？ 本当に好き！若井：ドラマチックなコード進行で。大森：そのメロディーでそこ行きますか？ という。若井：そうそう（笑）。大森：俺もレコーディングしていて、なんだこれ？ ってなった。藤澤：畳みかけているよね！大森：いやまあ、聴いてもらいましょうか！若井：そうですね！大森：では、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本版主題歌。Mrs. GREEN APPLEで「Brand New」！〜楽曲オンエア〜大森：お届けしているのは、Mrs. GREEN APPLEで新曲「Brand New」です！若井・藤澤：イエーイ！大森：疾走感があるね！藤澤：うん！若井：いい曲だよ！大森：明るさもあるんだけど、どこか寂しさもあって。藤澤：そうだね！大森：切なさとか、人が持っている明るい優しい部分って、やっぱり傷があってこそのものだなというふうに思う。そういう、ただただ明るい一辺倒な曲というよりかは、どこか深みを感じる楽曲だなと僕は思っています。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info