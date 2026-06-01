「民放から干されたんですか?」――陸上競技・十種競技の元日本チャンピオンで“百獣の王”のキャッチフレーズで知られる武井壮が5月21日、自身のXを更新し、フォロワーからの疑問の声にズバリ回答。「最後の大一番」に挑んでいることを明かし、反響を呼んでいる。

武井壮

「なんか質問あったら書き込んでくれ」「ランダムに返信しますわ」

5月20日に武井は、「おーい」「なんか質問あったら書き込んでくれ」「ランダムに返信しますわ」「よろしく」とXでフォロワーからの質問を募集。そして翌21日に、「民放から干されたんですか? とか言われますが」とフォロワーから寄せられた声を取り上げ、「干されたりしてません笑笑」と単刀直入に回答した。

現在は『武井壮のゴルフバッグ担いでください』、『RACING LABO RACING LABO SUPER GT+KYOJO』(共にテレビ東京系)、『ゴチャ・まぜっ天国!』(MBSラジオ)などレギュラー番組に出演している武井。「ドラマとか映画の撮影をしててあまりバラエティ番組に最近出ていないんですが、まだ司会の番組も3つほどやっていて、コマーシャルも出てるのでご心配なく」と俳優として映像作品に出演していることを明かし、「新しいチャレンジなので少し時間はかかりますが50代は最後の大一番なのでがんばります」「そのうちどーんといきますのでよろしくお願いします」と意気込みをつづっていた。

ファンからは、「出演作楽しみにしてます」「干されてるなんて思ったことなかった」「同世代として励みになります」「新しいことに挑戦する気概がかっこいい」「たくさん暴れてください」といった期待や称賛の声が寄せられている。