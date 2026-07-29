Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2が、8月4日より世界独占配信される(毎週火曜配信 ※全10話)。昨年配信のシーズン1が国内外で話題を呼んだ"ヤンキー恋愛リアリティショー"が、この夏、新たなメンバーとともに帰ってくる。

沖縄を舞台に新たな恋と友情のドラマ

『ラヴ上等』は、日本初の“ヤンキー恋愛リアリティショー”として誕生したNetflixの人気シリーズ。シーズン2の舞台は、沖縄の美しい海を望む「羅武上等マリーンアカデミー」。過去に不良として生きてきた男女が日本各地から集結し、恋愛や友情を通じて自らの人生と向き合っていく。

番組では、恋愛だけでなく、過去への後悔や償い、仲間との絆、そして未来への覚悟といった人間ドラマも描かれる。シーズン1で好評を博した"予測不能な展開"はそのままに、さらに濃密な人間模様が展開されるという。

シーズン2の見どころは"強い女性たち"

シーズン2についてMC陣が口を揃えて語るのが、女性メンバーたちの存在感だ。

MEGUMIが「女性のキャラクターがみんな強い」と明かしているように、今シーズンは女性陣が恋愛や人間関係のなかでどのような選択をしていくのかが大きな見どころのひとつだという。恋愛リアリティショーでありながら、人生を懸けて本気で向き合う出演者たちの姿に注目が集まりそうだ。

また、沖縄という開放的なロケーションもシーズン2ならではの魅力。青い海と南国の空気のなかで生まれる恋、友情、そして衝突がどのような物語を紡ぐのか期待が高まる。

SNSでは早くも期待の声

シーズン2の発表を受け、SNSでは配信前から期待の声が続々と上がっている。

「ラヴ上等2、今回は女性が強いって聞いてそれだけで楽しみ」「8月の楽しみが増えた」「あっすん出るから今回のラヴ上等楽しみ」「週1の楽しみにするか、全部配信されてから一気見するか迷う」「時代はヤンキー」 といったコメントが寄せられ、前作からのファンを中心に盛り上がりを見せている。

また、公開された予告編には主題歌としてSPEEDの「Body & Soul (Remastered 2026)」 が使用されることが明らかになった。それに対して、コメントでは「ボディーアンドソウルはやべえだろ」「SPEEDのBody & Soulとか平成JPOPから引っ張り出して来たん絶対MEGUMIさんやろ また神曲確定やんけw」「曲がSPEEDなのも上がる」と、喜びの声が多く寄せられた。

恋愛リアリティショーでありながら、人間の再生や成長を描く異色作として支持を集めた『ラヴ上等』。この夏も、"漢と嬢"たちのむき出しの生き様から目が離せなくなりそうだ。