「めちゃくちゃカッコよかった」元日向坂46の松田好花が、元乃木坂46の新内眞衣との“はじめての出会い”を振り返った――。

新内眞衣

「こんな人になりたい! ラジオっていいんだな」と思った“あの日”

2日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)には、新内がゲスト出演。同番組の“先輩・後輩”にあたる2人だが、出会いは、2018年に開催された「坂道合同オーディション」だったそう。前年に加入したばかりだった松田は、新内、尾関梨香(元櫻坂46)と一緒に、名古屋でのプロモーションに参加することになり、「それぞれのことをそんなに深く知らないなか、ラジオ番組に出て……。ラジオ自体も慣れてないし、先輩方で緊張するし。どうしよう!? みたいな」と当時の胸中を打ち明けた。

プロモーションでは、先輩の新内が引っ張ってくれたそうで、松田は、「もうめちゃくちゃカッコよかった」と感激。さらに、「その日の夜にご飯行ったときも、全部カッコよくて。私、あの日が衝撃的な1日だったんです」と明かし、「“こんな人になりたい! ラジオっていいんだな”みたいな」と回想。新内は『オールナイトニッポン0(ZERO)』『オールナイトニッポン』、尾関も『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』でパーソナリティを務めたことから、「“私もラジオをできるようになりたい! ”みたいな。その日が本当にきっかけだった」とラジオパーソナリティに憧れるようになった理由を語った。

一方の新内も、「すごい覚えてるのが、ホテルに紙とペンが置いてあるじゃないですか。あそこに、2人からすごい熱い手紙をもらったの」と回顧。そこには、「すごいカッコいいです! 私もラジオをやりたいです!」と熱い思いが書かれていたそうで、松田は、「うれしい。覚えててくださってるの」と照れ笑い。新内が、「それを2人とも実現してたから。“すごい有言実行な女たちだな。頼もしい”って思った記憶がある」と感心しながら語ると、松田は、「時を経て、ここで1対1でお話させてもらえるのが……。自分にとってめちゃくちゃ胸熱というか。来るものがありますね」としみじみ返していた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。