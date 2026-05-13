「もう本当に忍者」あまりの気配り力に度肝を抜かれた“26歳女優”とは? 元日向坂46松田好花が密かに抱くライバル心

「こんなにデキる同い年の子がいたら……」元日向坂46でタレントの松田好花が、共演する若手女優に対抗心を燃やした――。

松田好花

すごすぎる気配りに刺激「次は負けないぞー(笑)!」

舞台『はがきの王様』に出演する松田。5日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「あと1週間ちょっとで本番がはじまる。いよいよ佳境」と本番前の心境を吐露。主演の松岡昌宏をはじめ、出演者は9人で、「少人数だからこその結束感というか。稽古が終わったあとも、一緒に飲みに行ったり。そういうのもたくさんできて、すごい楽しんでます。みんなと仲良くワイワイさせていただいてる」とうれしそうに話した。

また、出演者の中で、俳優の栗原萌実とは、同い年でともに最年少。「同い年の子がいると、心強い」と語った松田だったが、「(飲み会で)“最年少だし、気を回さないとな”っていつも思うんですけど。萌実ちゃんが早すぎて……。もう本当に忍者」と吐露。飲み会での立ち回りについて、「私が、“次どうされますか?”って聞いたころには、“もう入れてます”みたいな」「ササッとやってくれちゃってて。もう誰にも注文させないぞってぐらいで」と明かした。

自分の周囲だけでなく、離れた席の人の追加注文も聞いていたという栗原。松田は、「また忍者みたいに。“トイレ行くついでに、空いてるかなと思って聞きにきました”みたいな」と振り返り、「こんなにデキる同い年の子がいたら……。私、全然できなくて。早すぎて。“好花さんにも注文させないです!”みたいな」と同じ最年少として悔しげ。栗原の“忍者”のような気配りに感心しつつ、最後は、「ちょっと次は負けないぞー(笑)!」と笑って意気込んでいた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。