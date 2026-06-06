「義家族とも仲良くしたい」タレントの藤本美貴が、彼氏との将来に悩む20代女性のお悩みに答えた――。

藤本美貴

「義理の父母と仲良くしたいっていう架空の設定は…」

5月19日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、交際2年半の彼氏と結婚を考えているという大学4年生のお悩みを紹介。彼氏は、高卒で親とも絶縁しているといい、「私の母は、学歴や家柄を重んじる人なので、強く反対されるのではないかと不安がある」と吐露。また、「私は義家族とも仲良くしたいし、顔を合わせてご飯を食べたり、どこかに行ったりしたいという夢がある」そうで、「義理の家族と仲がいい関係を諦めるべきなのか、少し悲しい気持ちになる。不安要素や悲しい気持ちがあるなら、他の人を探したほうがいいのか」とアドバイスを求めた。

これに、藤本は、「義理の父母と仲良くしたいっていう架空の設定は、もはや別に……。義理の父母と結婚するわけじゃないから、もうそれはいいんじゃない?」とピシャリ。義父母と必ずしも仲良くなれるわけではないため、「いないならいないでちょうどいいっていうか(笑)」と伝えつつ、「旦那さん(彼氏)には、両親との距離感っていうのがあるから。そこを無理してひっくり返す必要もない」「子供が生まれたりしたら、義理のお父さんお母さんにも会わせてあげたいっていうのを伝えて。そこからちょっとずつ関係性が変わっていくパターンもある」と自身の考えを語った。

“学歴や家柄を重んじる”母親についても、「別に、母と彼氏が結婚するわけではない」と話し、「高卒でも上に上がって行く人はいっぱいいるわけじゃん? その人のやる気だと思うんだよね。結局、すごい頭がいい学校に行っても、ずっとニートの人だっているわけじゃん。高卒でも、社長さんになる人もいるわけじゃん」とバッサリ。彼氏と結婚したいのであれば、「説得するしかない」といい、それでも反対されれば、「母と会わなくていいかって思っちゃう。人生をともに歩きたい人だと思ってるんだったら。そっちの関係のほうが長くなるわけだから。だから、彼氏のことをどれだけ思えるかじゃない?」と主張した。

視聴者からは「彼を実両親に関わらせないように守ってあげて」の声も

相談者について、スタッフが、「“家族はこうあるべき”という考えがあるのでは?」と指摘すると、藤本は、「こうあるべきだ! なんて、自分が幸せであれば別にね」と同調。「自分の親がとか、相手の親がっていうよりも、“この人と絶対一緒にいたい”って思うかどうかのベースの強さが大事」「大変なときでも、この人を支えてそれでも一緒にいたいと思うかどうか」と語りかけ、「合わなかったら、全然離婚したっていい。やってみないと、失敗するかどうかわかんなくない?」とキッパリ。「自分と相手を信じて努力をして。努力のうえで無理だったら、それはもう無理なんだからしょうがない」と言い切っていた。

視聴者からは、「彼と一緒にいる事とご自分の理想のどちらが大事ですか?」「いろんな人がいるんだよ、、、」「義理の父母と仲良くしたい理想は無理じゃない?」「母親が～って言いながら自分でも見下してるの早く気づいて欲しい」「この先もっと価値観に差が出て苦しくなりそうだなと思ってしまった…」「彼を実両親に関わらせないように守ってあげてください」などの声が寄せられている。