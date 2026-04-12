和歌山県のアドベンチャーワールドで3月28日、7年ぶりにベニイロフラミンゴの赤ちゃんが誕生しました。誕生から2週間あまり、早くも“よちよち大冒険”を楽しんでいるようです。

ベニイロフラミンゴの赤ちゃんの様子をお届け🦩

パタパタ羽ばたいたり、池を歩いたり、バードトープで大冒険を繰り広げています!

(@aws_officialより引用)

大人たちに混じって元気に過ごすベニイロフラミンゴの赤ちゃん、とっても愛らしいですね。羽色はまだ白く、短いあんよで池をちゃぷちゃぷ歩きまわったかと思えば、小さな翼をパタパタ。ぽってりま～るいお尻もたまらない可愛さです。

この光景に、SNSでは「かわいいなぁ〜」「ふわふわのおちり。可愛いね」「赤ちゃんの時は真っ白なんですね」「なんとも言えない愛らしさにメロメロです」といった声が寄せられ、動画を見た人たちをほっこりさせています。

これから少しずつ羽が色づき、脚や首がすーっと伸びていき……。かわいい雛が、どんな風に美しいフラミンゴへ成長していくのか、楽しみです! 今しか観れないフラミンゴの赤ちゃん、ぜひ、会いに行ってみてくださいね。