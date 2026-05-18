東京スカイツリーにある「すみだ水族館」で、先日、マゼランペンギンのおもち(父親)とピーチ(母親)の間に赤ちゃんが2羽誕生しました。ほやほやの愛らしい姿が話題となっていますが、そこで問題です。赤ちゃんの名前は何でしょうか? ヒントは親の名前にありますよ。

こちらが、ゴールデンウィーク中に生まれた赤ちゃんです。ヨチヨチほやほやで本当に可愛らしいですね。「おもち」と「ピーチ」の赤ちゃんということで、どんな名前になったのか気になるところですが……、この愛らしい兄弟にふさわしい名前がついたんです!

答えは、こちらです!

＼マゼランペンギンのきょうだいが誕生🎉/

4/30と5/4に、おもちとピーチの赤ちゃんが生まれました💕

名前は「きび」と「だんご」です🐧

名前の由来など、詳しくはこちら👇

https://sumida-aquarium.com/news/s_20260513/

(@Sumida_Aquariumより引用)

なんて可愛いお名前。桃(ピーチ)から生まれた赤ちゃんたち、2羽合わせて「きびだんご」とはうまい!!

このニュースに、SNSでは「桃から生まれたんだもんね、パパおもちだもんね」「いいなまえ。おともします」「かわいしゅぎて泣ける」「え!ピーもちおめでとう! きびとだんご、これからよろしくね」「元気にすくすく育ってくださいね」と、喜びの声が多数寄せられています。

“桃太郎のようにたくましく元気に成長してほしい”という願いも込められている「きび」と「だんご」。2羽の成長からしばらく目が離せそうにありませんね。