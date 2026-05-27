SNSで今、「#もう一度撮れと言われても撮れない写真」というタグが話題に。これに、島根県松江市にある「松江フォーゲルパーク」公式(@matsuevogelpark)も参戦。クジャクが羽を広げる圧巻の動画が、SNSで注目を集めています。

動画に映っているのは、ブルブルと体を震わせながら、美しい羽を大きく広げるマクジャク。一瞬で画面いっぱいに広がる鮮やかな羽が、とっても美しいです。まさに“息をのむ”とはこのこと。

この動画が公開されると、「おおおおおおおおおー!!!!!!」「初めてみました!感動ものですわ。美し過ぎます」「すごい!! 鳥肌が立ちました(本当に!)」「すご〜〜い!想像を超えてた〜笑」「音も立てるんですねー すご〜い!」「なんかカッコいい」と興奮の嵐。執筆時点までに2万いいねを超える反響が寄せられています。

ちなみに、クジャクが羽を広げるのは雄の求愛行動なんだとか。こんな姿を見せられたら、思わず恋に落ちてしまいそう(笑)。画面越しでも圧倒されるほどの美しさ、きっと本物の迫力は別格なはず。ぜひ、実際に見てみたいものですね。