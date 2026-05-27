サクサクでジューシー、とびきり美味しいカツ。しかしハイカロリーな上に、調理の手間もかかるため、家庭では少し敬遠されがちな一品。でも大丈夫! 簡単サクッとローカロリーで作れる方法があるんです!

というわけで今回は、キユーピー公式(@kewpie_official)の投稿から、大バズリの「揚げないチーズカツレシピ」を紹介します。

Xで保存数6,000超えの揚げないチーズカツレシピをご紹介🍳

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【作り方】(1人分)

フライパンに豚ロース肉薄切り(6枚)を2枚ずつ重ねて3組並べ、片面にマヨネーズ(大さじ1)をぬる。パン粉をふり、ひっくり返したら、もう片面にスライスチーズ(3枚)をのせて半分に折る。油(大さじ3)を回しかけ、両面がこんがりするまで揚げ焼きして完成。

(@kewpie_officialより引用)

こちらが、揚げずに作った「チーズカツ」です。中からチーズがとろ～りあふれて、とっても美味しそうです。では、どう見ても揚がっているこのカツを、どうしたら揚げずに作れるのか。早速レシピを見てみましょう。

まずは、材料(1人分)から。

豚ロース肉薄切り… 6枚

マヨネーズ… 大さじ1

パン粉… 適量

スライスチーズ… 3枚

油… 大さじ3

ポイントは、火が通りやすい「豚ロース肉薄切り」を使用することでしょうか。1人分として6枚用意するのですが、まずは、このお肉をフライパンに2枚重ねにし、3組並べます。

肉の片面にまんべんなくマヨネーズを塗ったら、パン粉をふりかけます。ひっくり返したら、スライスチーズを1組に1枚のせます。このとき、チーズは上半分にのせて、チーズを隠すように半分に折りたたむのがポイント。これで、トンカツでいうところの揚げる直前の状態になりました。実際、ここまでの作業が非常に面倒なのですが、この方法なら簡単&スピーディー。下ごしらえのハードルがグッと下がります!

あとは、大量の油に投入……ではなく、油を上から回しかけて、両面を焼くだけ。

完成です! めちゃくちゃ簡単ですよね。油も大さじ3杯だけで済むし、下ごしらえからフライパン1個でできちゃうのも嬉しいポイント。このレシピが公開されると、「揚げないって最高!」「ヘルシーで試しやすそう!」「下準備もフライパンで!洗い物少なくてすむの嬉しい♪」「洗い物少なそうなのも最高ですね。しかも揚げないのにこの背徳感たまらん…」「キャンプでも作れるやん!!」と評判に。

なにかとハードル低めの「揚げないチーズカツ」。忙しい日の晩御飯にも、お弁当のおかずにも重宝しそうです。みなさんもぜひ、作ってみてくださいね。