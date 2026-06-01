5月29日はこんにゃくの日。ということで今回は、味ぽん公式が紹介する“こんにゃくの新しい食べ方”をピックアップ。淡白なこんにゃくが、無限に食べられちゃう濃厚おつまみに変身です!

こんにゃくに格子状の切り込みをいれて味ぽん+バターで炒めると、ジューシーな旨味が染み込んだ【無限こんにゃくバタぽんステーキ】となります。

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こんにゃくなので罪悪感少なく無限に食べられてしまいますが、もちろん限度はありますのでご注意ください。ご注意く…ぱくぱくぱく……

(@ajipon_mizkanより引用)

「無限こんにゃくバタぽんステーキ」、ネーミングといいビジュアルといい、画面越しでも絶対に美味しいのが分かります!

ダイエットの強い味方でもあるこんにゃくですが、淡白な味に飽きてしまうこともありますよね。しかし、淡白であるがゆえに味のバリエーションは無限。バターのコクと、さっぱりキリッとした味ぽんがしみしみ。さらに、格子状の切込みと焼き色が食欲をそそります。

このレシピに、SNSでは「ヘルシーなのに美味しそう!!!」「こんにゃくをバタぽんで仕上げる発想がなかったので今度してみたい」「バタぽんは正義」「お弁当にも良さそう」「これは絶対やります 笑」といった声が続出。

ダイエットはもちろんのこと、暑さで食欲が落ちがちなこれからの季節でも、味ぽんのさっぱり感が後押ししてくれる“無限こんにゃくバタぽん”。夏の定番おつまみになりそうですね。