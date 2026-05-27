春巻きを作るときだけでなく、ちょっとしたおつまみや、おやつを作る際にも役立つ「春巻きの皮」。じつは、大切な日を彩る特別なメニュー作りにも大活躍……!?

ニッポンハムの公式Instagramで紹介されたレシピに、ハートをつかまれる人が続出しています。

1束分のブーケの主な材料は、ニッポンハムの「サラダデッラモルタデッラ」4枚と春巻きの皮1枚。そのほか、にんじんやキュウリなどの野菜や、小さめのモッツアレラチーズなどを使います。

まずはブーケを束ねる帯を作るために、春巻きの皮の1片を1.5cm幅で縦長にカット。残った大きな皮を角から蛇腹に折り、ブーケの包装紙を再現します。

先ほど切った帯を持ち手の部分に巻き付け、左右の角を袋状になるように中央で留めれば、さらに本格的なビジュアルに! それぞれ剝がれることがないよう、水溶き片栗粉を使って固定します。

フライパンに3cmほど油を敷き、180°で全体を揚げればラッピング部分は完成。袋がつぶれないようにお玉を使いながら熱するのもポイントです。

にんじんとキュウリは5g程度をピーラーで薄切りにして、それぞれ適量ごとに花をイメージした円筒状に。揚げたブーケの土台にフリルレタスを敷き、にんじんとキュウリ、半分に切ったミニトマト1個と小さめのモッツアレラチーズ2個を中に入れます。

最後にフリル状にしたサラダデッラ モルタデッラを4枚飾れば、おしゃれなブーケサラダの出来上がり!!

野菜を丸めたりブーケの中に入れたりする工程は、小さなお子さんと一緒に行っても楽しめそう。これから暑さが厳しくなる季節、お家でパーティー気分を楽しんでみては?