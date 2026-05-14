一度食べたあとも、水に浸けておけば再び伸びてくることでおなじみの「豆苗」。手頃な価格で買えて、もう一回楽しめる。そんな“コスパ野菜”としても大人気です。

ところが今回、そんな豆苗が“もう一回どころではない”驚きの成長を見せ、大きな話題となっています。

Instagramユーザーの「【はるな】蚕を2000頭育ててハンカチを🎁したい男児の母 家庭菜園 陶芸 手芸 昆虫大好き(@86na_no.to)」さんが投稿したのは、「豆苗99円 庭に放置でこうなる」という動画。食べ終えた豆苗を庭に放置していたところ、なんとフサフサに成長し、大量のグリンピースが実るまで育ったというのです。

99円で購入した村上農園の豆苗を二度食卓で楽しんだあと、捨てる部分を庭に放置していたところ、なんと大きくフサフサに成長。たくさんのグリンピース(実えんどう)が実って、まるで“お祭り状態”に!

成長途中の「きぬさや」の状態でも食べてみたそうですが、「固くて噛めなかった」とのこと。そのため、全てグリンピースになるまで成長を待ったのだとか。

すでに二度も食卓で活躍した豆苗が、さらにこんなに実をつけるなんて、超お得ですよね!

はるなさんによると、毎回豆苗を食べたら庭に捨ててるそうですが、こんな風に育ったのは今回が初めてで「たまたま」だと話します。

しかも10月中旬〜末ごろに庭に捨ててから水やりは一切なし。3月末〜4月上旬頃に花が咲き、4月末、ついにグリンピースを収穫できたのだとか。

はるなさんにお話をお聞きすると、「半年近くかかっての収穫だったので、ここまで育つとは本当に思っていませんでした」と振り返ってくれました。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数75.5万回以上を記録(5月12日時点)。「え、、豆苗ってえんどう豆の芽的なやつなんですか?! 知らなかった!!!!」「豆苗のリサイクル、ここまでできたら素晴らしい」「まさかこんなに育つとは! 今度やってみますワクワク」「青果担当者ですが、まさかここまで育つとはっ! あまりにびっくりした」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

驚きの成長を見せたこの豆苗。いったい、どのようにして育ったのでしょうか? さらに詳しい話を投稿主のはるなさんにお聞きしました。

── 改めて、ここまで育った一連の流れをお聞かせいただけますか?

スーパーで買った豆苗をカットして食べて、もう一度室内で再生栽培して味わいました。家では野菜くずなどの生ゴミを、庭に穴を掘ったコンポストに入れているのですが、その時にポイっと捨てた豆苗がコンポストに入らず、横に落ちていたことが“勝因”だった気がしています(笑)。

根がつくなんて思っていなかったので、すっかり忘れていたのですが、気づいた時にはふさふさに育っていて驚きました。最初は「また子どもが何か植えたのかな?」と思ったのですが、自分でした(笑)。

その様子を「食べきれない」とInstagramのストーリーに投稿したところ反響があり、「冬を越したら豆ができるかも!」とフォロワーさんに教えていただいて、「じゃあ春まで置いてみようかな」と思ったんです。

寒冷紗をかけた方がいいというアドバイスもいただいたのですが、結局、枯れた菊を倒して上からかぶせる程度でした(笑)。

途中で雪が積もった時には「もうダメかな……」と思いましたが、最終的には1メートルを超え、花芽までつきました。

ちなみに種から育てたものは15センチくらいで花芽がつくので、二度カットされた豆苗は、豆にたどり着くまでかなり頑張っていたんだなぁと感じています。

── 庭で豆苗が育っていたことや、食べてみたご感想などをお聞かせいただけますか？

最初にふさふさと復活している豆苗を見た時は、本当にびっくりしました。

フォロワーさんとも、「今食べる?」「ご近所に配る?」「コンポスト横で育ったけど大丈夫?」など盛り上がり、最終的には春まで見守ることに。

最初はキヌサヤ状態で食べられるかなと思って食べてみたのですが、意外とかたくて(笑)。やっぱりグリンピース(実えんどう)になるまで育てた方がよさそうだと思い、全部しっかり太らせてから食べました。

麻婆豆腐に入れたり、ポタージュにしたり、目玉焼きと一緒に焼いたりして、とてもおいしかったです。実はまだ冷凍庫に一袋残っています(笑)。

いつもの食卓を支えてくれる「豆苗」が、まさか冬を越してグリンピースになるとは驚きです。半年かけて実りをつける姿に、植物の生命力の強さを感じますね♪