「あれ買って〜!」「また今度ね!」という、どこか見覚えのある親子のやりとり。今回、そんなやりとりを繰り広げたのは、こちらのワンちゃんでした。

一度は「買わないよ」って離れたのに、自分で戻って、ちゃんと伝えてきた。

「これが欲しい」って、本当に聴こえました。笑…で、根負けして買いました。麦パパが←

翌日、電源入れてあげたら、逃げました。冷静になったら、なんか違うなー？みたいになるのやめて? 笑

(@mugi_fogleより引用)

「あきらめない女」という動画を投稿したのはInstagramユーザーの「麦 小さな家族と心地よい暮らし(@mugi_fogle)」さん。

ストーリーは「この子、やらかしました」というセリフから始まります。登場するのは愛犬の麦ちゃん(2歳・女の子)です。

お散歩中に「まだ帰らない!」と言わんばかりに踏ん張る麦ちゃん。

引き返した先にあったのは、店頭に展示されていた動くパンダのおもちゃでした。

どうやら麦ちゃんは、そのパンダに一目惚れした様で「きゅーんきゅーん」と訴えながら、お座りをしておねだりを始めます。

実は一度、「買わないよ」とその場を離れたそうですが、麦ちゃんは自ら戻ってきて、「これが欲しい!」としっかり伝えてきたんだとか。

そんな可愛い姿に、ついにパパさんが根負け。念願のパンダのおもちゃを買ってもらった麦ちゃんは、大興奮でとっても嬉しそうにパンダに飛び付きます。

お家に帰ってからも、パンダを咥えて楽しそうに遊んでいた麦ちゃんですが……

一晩寝た翌日、電源を入れて動き出したパンダを見ると……

なんと、一目散に逃げ出してしまいました。

もういらなくなっちゃったのでしょうか? 投稿主さんも「冷静になったら、なんか違うなー? みたいになるのやめて? 笑」とコメントしています。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数63万回以上、2万件のいいねを記録(5月18日時点)。「めっちゃ可愛い～人間の子供じゃん」「可愛すぎだし笑っちゃいました」「これは反則!! 買っちゃうよねー かわいいい」「かわいいー! これは買うしかないですね」「これが世にいう『蛙化現象』なのかな」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても可愛らしく飼い主さんを翻弄した麦ちゃんですが、今回はその後の様子などについて、投稿主さんに詳しくお話を伺いました。

── その後、このおもちゃで再び遊ぶようになりましたか? また、よくこのようにおねだりするのでしょうか?

ご質問頂き電源を入れてみましたが、遠巻きに見てはパンダと同じくらいの大きさのぬいぐるみを持ってきて、遊んでました(笑)

おねだりはありますね。あとは、家でもとって欲しいおもちゃがあれば、一生懸命伝えてきます。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

とにかく人が好きで、飼い主以外にもかまって貰いたくてしっぽを振ってますが、小さいので気が付かれない時とか切ないしかわいいと思ってしまいます(笑)。普段はかなり慎重派でビビりですが、家の中では気が強いです。

普段から一生懸命欲しいおもちゃを伝えてくれるという麦ちゃん。あんなに真っ直ぐみつめておねだりされたら、何でも買ってあげたくなっちゃいますね♪