ガソリンスタンドに設置されている洗車機。車が洗われる様子を車内から眺めるという非日常感に、ワクワクした経験がある人も多いのではないでしょうか。

そんな洗車機を初めて体験したという、こちらのワンちゃん。現在SNSでは、その反応があまりに可愛すぎると注目を集めています。

愛ハスの帰りによったガソスタにて、大福と一緒に洗車🚙

初めて見る洗車機と、窓の向こうを通り過ぎる巨大ブラシ、何もかもに興味津々な大福でした🐺

(@fu_taro22より引用)

この動画をInstagramに投稿したのは「猫達とハスキー大福(@fu_taro22)」さん。

愛犬の大福くん(1歳・男の子)と一緒に、愛知県のドッグラン「DOG WITH」で開催されたハスキーの集まる会「愛ハス」に参加した帰り道、ガソリンスタンドに寄ったのだそう。

そこで初めて洗車機というものを体験した大福くん。巨大なブラシがフロントガラスいっぱいに現れ、目の前を通過していきます。

助手席でそれを見つめていた大福くんは、まるで本当に「すげーーぇ!!」と言っているかのような声を上げながら、興味津々のご様子です。

フロントガラスを流れて行く水に鼻を近づけて確認したり、「ゴォーーー」というブラシが通る音に耳を傾けながらキョロキョロ。

さらにもう一度「すげーぇ!」と聞こえてきそうな高い声を響かせる大福くん。

怖がることもなく、初めての洗車機をじっくりと観察しているのでした。

大福くんの、あまりにも綺麗な「すげーーぇ!!」というリアクション。その姿が可愛すぎて、これは何度でも洗車に連れて行きたくなってしまいそうですね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数57.6万回以上、2.9万件のいいねを記録(5月18日時点)。「首傾げてキョロキョロ 可愛すぎます」「ずげぇーーって言ってる!!」「ハスキーさんって、表情豊かですね かわい過ぎるぅ!!」「子供みたい」「ずっと興味津々で可愛い」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

今回は、洗車機デビューを果たした大福くんについて、さらに詳しい話を投稿主の「猫達とハスキー大福」さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

愛ハスの帰りに大福を連れて洗車に行ったわけですが、日曜で晴れていたこともあり、洗車コーナーに列ができていました。

並んでいる時から洗車機に興味津々という感じだったので、順番が来た際に車内で好きなように過ごさせてみたところ、助手席に移って見物し始め動画のシーンになりました。

編集でカットしていますが、投稿したシーンの前後もずっとおしゃべりしていました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段からハスキーの特徴であるおしゃべりをよくする子で、人とも犬ともコミュニケーションを取るのが大好きみたいです。

近所の方々からは「大ちゃん」「大福ちゃん」と呼ばれて親まれていて、散歩中に行き合うと撫でてもらいたくて駆け寄ろうとするなど、とっても人懐っこい性格をしています。

やんちゃで遊ぶのが好きな反面、家の中では意外とのんびり猫たちと一緒に過ごしていて、いろんな魅力のある子です。

特に祖母のことが大好きで、何かにつけておばあちゃんのもとに行く「おばあちゃんっ子」なハスキーです。

洗車機の中で、とても豊かな表情でおしゃべりしていた大福くん。まるで小さな子どものような無邪気さに、こちらの心まで洗われちゃいましたね♪