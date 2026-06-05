雨やじめじめする日が続く梅雨の時期、気になる”靴の汚れ・におい”問題。言わずと知れた100円均一ショップ・ダイソーで手に入る、便利なグッズとは?

公式Instagramで紹介されたアイテムに、注目が集まっています。

はじめに登場したのは、『USB式シューズドライヤー』。1,100円というダイソーのなかではお高めのアイテムながら、靴の乾燥に加えて、温めにも使える優れモノ……!!

使い方は簡単で、靴の中に本体を入れたら、USBコードを電源プラグにセット。給電されると赤ランプが点灯するため、あとはON/OFFのスイッチを押すだけで発熱が始まります。3,6,9hのタイマーも設定できるので、濡れた靴をしっかり乾かしたいときにも大活躍!

110円で買えるお手頃価格のアイテムにも、梅雨にぴったりのグッズは盛りだくさん。手持ちの靴や傘、洋服などにかけて使える『フッ素防水スプレー』は、スニーカー販売店でも見かける定番商品。110円で買えるとはすごすぎる……。

靴の中に入れておくだけで防カビ・脱臭・除湿ができる『靴の脱臭・除湿剤』は、3足分で110円。スニーカーだけでなく革靴やブーツにも使えるため、まとめ買いもおすすめです。

「炭番 下駄箱用脱臭剤 １５０ｇ」(110円)

下駄箱に入れておきたい『炭番 下駄箱用脱臭剤』(110円)も、効果はしっかり1～2カ月ほど持続。これからますます雨量が多くなる時期、ダイソーで梅雨対策を始めてみては?

※店舗によって品揃えが異なり、状況により売り切れの場合があります。 ※商品パッケージの説明文を読んで正しくご使用ください。 ※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。