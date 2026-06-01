家でも学校でも職場でも大活躍の付箋紙ですが、デスクトップや壁に貼ろうとしたら、無駄に反り返っちゃって、地味に困ることはありませんか? でも大丈夫。この動画を見れば、そのプチストレスも一発で解決です!

東京・日本橋にある特殊製本会社「小林製本」が、目から鱗の付箋紙術を公式Xにポストしたところ、「すごい!」「知らなかった!」と大きな反響が寄せられています。

ちなみにですが付箋紙の豆知識。

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粘着部分に対して横から剥がすと貼った時に反らずに貼れます。

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https://kobayashiseihon.jp

(@kobayashiseihonより引用)

付箋紙を剥がす際に、めくる方向を変えるだけで反り返らない……。これ、すごくないですか!? 今まさに、筆者のデスクトップには反り返った付箋紙がずらり。反りすぎて、今にも剥がれそうです(笑)。

この動画がポストされると、「ええええええええ知らなかった…!!!」「すごーい。ホンマやーーー!感動」「凄い! 剥がし方1つでこんなに違うなんてビックリだわー」「なぜ今まで知らなかったの私のバカ!」「毎回エビかよっ!ってくらい反ってました」「目から鱗とはこういうことをいうのだわ。いっつも浮いてたわ… オレの付箋」「これ、明日から実践する!」などなど、感動と称賛の嵐。執筆時点までに4.4万を超えるいいねが寄せられています。

ちょっとした工夫で付箋のストレスから解放されるなんて、まさに目から鱗。みなさんもぜひ、お試しください!!