最近、全国各地でクマによる被害や目撃情報が相次いでいます。学校の近くや住宅地内に現れることも増え、もう山だけの問題ではありません。そんな中、政府が児童生徒向けのクマ被害防止対策の啓発動画を公開し、注目を集めています。

【児童生徒等のクマ被害防止対策の参考に】

#政府広報 として、#文部科学省 と #環境省 が連携し、児童生徒向けのクマ被害防止対策の啓発動画を作成しました。

登下校中も含め、子供たちの安全を守るためのポイントを分かりやすく紹介していますので、ぜひご覧ください。

(@mextjapanより引用)

クマの出没が相次ぐ中、「もし子どもが登下校中にクマに遭遇したら!?」と不安に思っている方も多いはず。学校や家庭でも、「クマに遭遇しないための行動」や「クマに遭遇した際の行動」について子どもたちと話す機会が増えていることと思いますが、登下校中の安全を守るためにも、正しい知識を共有しておきたいところですよね。そんな時に役立つのが、今回、政府が児童生徒向けに公開した「クマ被害防止動画」です。

動画では、子どもでも覚えやすいように、クマにおそわれないための“3つのお約束”を紹介。紙芝居形式のイラスト動画となっており、ナレーションに合わせて場面が切り替わるため、小さな子でも集中して見られる内容になっています。

それでは早速、“3つのお約束”をチェックしてみましょう!

どこにクマがいるかチェックしよう!

まずは、クマに遭遇することを避けるため、おうちの人と一緒にクマがよく出る場所をチェック!「こんなところに出るわけないじゃ～んwww」という思い込みは危険です。クマが目撃された場所を共有し、その周辺には近寄らないようにしましょう。

みんなでにぎやかに通学しよう!

クマに遭遇しないためには、クマに「人がいる」ことを知らせることも有効な手段。ひとり静かに歩いていると、お互いに存在に気付かず鉢合わせしてしまい、驚いたクマが襲ってくる可能性も。音を鳴らしたりおしゃべりしたり、なるべく賑やかに通学しましょう。

見つけたら静かに逃げて!

ここまで、クマとの遭遇を避けるためのポイントを紹介してきましたが、3つ目は、遭遇してしまった時の正しい行動について。クマの姿や足跡を見つけたときは、静かに背を向けずにその場を離れるのが正解。十分に距離をとってから、一番近いお店やおうちに助けを求めましょう。決して、大声を出したり、背を向けてダッシュで逃げたりしてはいけません。

また、クマに襲われそうになった場合には、頭を守るようにうずくまって防御態勢を取りましょう。

いかがでしたか? なお、動画は、タレントのあばれる君のナレーション付き。口で説明されるよりも分かりやすく、記憶にも残りやすい動画となっています。この機会にぜひ、ご家庭でも安全について話し合ってみてはいかがでしょうか。