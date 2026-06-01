台風6号(チャンミー)の接近にともない、政府広報オンライン公式X(@gov_online)は、早めの暴風や大雨への対策を呼びかけています。

家の外の備えについては、雨が降ったり風が強くなる前に対応するよう呼びかけています。

家の外の備えの確認

雨戸や網戸を固定する

屋外のものを家の中にしまう

庭木やプロパンガス、テレビアンテナがしっかり固定されているか確認する

側溝や排水溝を掃除する

自動車のガソリンを満タンにする

家の中の備えの確認

窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る

スマートフォンやパソコンをフル充電する

水を確保する

非常用品を確保する(避難が必要になったときに備えて、非常用品を確認)

6月1日の午後には沖縄地方が暴風域に、6月2日には奄美地方・九州地方に接近し、3日には四国地方、近畿地方、東海地方や関東甲信地方に暴風域を伴って接近するとのこと。気象庁では、エリアごとに警報級となる可能性のある期間も発表しています。

最新の防災気象情報を確認しながら、台風に備えておきましょう。