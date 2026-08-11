ころんと丸いフォルムに、ふわふわの毛並みが可愛いモルモット。じつは毛色や模様、つむじなど、それぞれに個性があるそうで……??

長崎バイオパークのYouTubeで紹介された、モルモットの特徴と見分け方が話題を呼んでいます。

個体識別していくのは、園で暮らしている全36頭のモルモット。飼育員さんたちが、毛色や模様、毛並みなどの特徴を紹介していきます。

まず登場したのは、6歳超の最年長「えんぴつ」。顔の先端が黒いことから、この名前になったのだそう。

続いては毛並みのクセが強く、白い体と茶色・黒の顔が特徴の「ねぐせ」。名前と見た目がぴったりすぎる……。

同じくふわふわの毛でありながら、モヒカンのように立った背中の毛が大きな特徴のモルは「とんがり」。似た毛並みでも、毛の立ち方が見分けるヒントになるようです。

数多くいるモルの中でも見分けるのが難しそうなのは、どちらも全身が白い「おこめ」と「こつぶ」。そっくりな2頭ですが、おこめの頭にはつむじがあり、こつぶにはつむじがないのだそう。

「まみぽこ」は、胸あたりまで白く、おむつを履いているように見える柄が特徴。名前と一緒に覚えると、ぐっと見分けやすくなりそうです。

イングリッシュ

アビシニアン

さらに動画では、個体ごとの違いだけでなく品種の特徴の解説も。毛並みがツルッとなめらかで直毛の「イングリッシュ」、頭頂部に1つつむじがある「クレステッド」。

さらに、全身にたくさんのロゼット(つむじ)があり、毛がツンと逆立っている「アビシニアン」が紹介されています。

このモルたち以外にも動画では、まだまだたくさんのモルを紹介。すべて覚えている飼育員さん、すごいっ……!!

長崎バイオパーク公式のYouTubeチャンネルでは、ほかにもさまざまな動物たちの動画を公開中。何度も見返して、自分だけの「推しモル」を探してみては?